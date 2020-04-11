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Galaxy Note 20 oldukça ilginç bir tasarımla gelecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.04.2020 11:59 | Son Güncelleme

Bildiğiniz üzere akıllı telefon piyasasında kamera ve tasarım en önemli iki özellik olarak biliniyor ve Samsung Galaxy Note 20 serisi her iki özelliğe de sahip. Kameralar ile ilgili özellikler yazılım güncellemeleriyle değiştirilse bile, tasarım ne yazık ki değişim kabul etmiyor.

Galaxy Note 20 oldukça ilginç bir tasarımla gelecek

Bu nedenle üreticiler akıllı telefon tasarlarken devrim niteliğinde değişiklikler yapmaya çalışıyor.

Bu yeni Samsung serisinde ilk olarak dikkat çeken nokta kalem özelliği oldu. S Pen’ler fazlasıyla geliştirildi ve tüketiciler, bu akıllı kalemi fotoğraf çekmek ya da müzik çaları kontrol etmek için bile aktif hale getirebiliyordu.

Galaxy Note 20 modellerinde bu özellik yeniden aktif hale getirilecek. Böylece S Pen ile çok daha farklı işler yapılabilecek. Ayrıca Samsung ile ilgili gelen sızıntılarda bu modellerin kalemlerinde daha fazla özellik olacağı ifade edildi. Kalem tasarımı ise daha farklı bir şekil alacak.

Galaxy Note 20 serisi ile ilgili öne çıkan bir diğer özellik ise kameralar konusunda olacak. Bildiğiniz üzere %100 ekran gövde oranı oluşturmak için en büyük problem her zaman için ön kameralardır. Şirket ön kameraları ekran altına gizleyerek bu problemi çözmek istiyor. Böylece %100 ekran gövde oranına ulaşmak en büyük amaç. Ağustos ayında Samsung bu yeni modelinin tanıtımını gerçekleştirecek gibi görünüyor. Sizce yeni Samsung modellerinde ne tür tasarım değişiklikleri yapılmalı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy Note 20 Samsung

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