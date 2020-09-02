Galaxy Note 20 Ultra ekran onayını aldı

Cihaz aynı zamanda En İyi Akıllı Telefon Ekranı Ödülü’ne de layık görüldü. OLED Ekranı, özellikle aynı anda hem ekran parlaklığı hem de ekran güç tasarrufu özelliklerini yükseltebilmiş ve iyileştirebilmiş olmasıyla ön plana çıkıyor. Akıllı telefon ekranlarını derecelendiren DisplayMate tarafından yapılan kapsamlı laboratuvar testleri ve ölçümleri; Galaxy Note 20 Ultra ’nın son derece etkileyici, üst düzey mükemmeliyete sahip birinci sınıf akıllı ekranı yer alıyor. Aynı zamanda mükemmel kalibrasyon kesinliği ve performansına sahip olduğunu, görsel anlamda da mükemmellikten ayırt edilemez olduğunu gösteriyor.
Objektif bir biçimde yürütülen laboratuvar testleri ve ölçümlere göre, Galaxy Note 20 Ultra; DisplayMate’in şimdiye kadar verdiği en yüksek not olan A+ Ekran Performansı derecesini elde ederek ve akıllı telefonlar için 11 performans kriterini karşılayarak “DisplayMate En İyi Akıllı Telefon Ekranı Ödülünü” aldı.
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA'NIN BAZI ÖZELLİKLERİ
- Galaxy Note 20 Ultra'da alışılagelmiş 60Hz yenileme hızı özelliği yer alıyor. Bunun yanı sıra uyarlanabilir yüksek frekanslı 120Hz yenileme hızına da sahip. Telefon bu özelliği sayesinde görsellerde ekran kaydırma ve video gösterimi deneyimini hızlandırıyor. Uygulamalardaki hareket ve oyun performansını da iyileştiriyor ve pek çok kullanıcının karşılaştığı ekran titreşimi sorununu azaltabiliyor.
- Galaxy Note 20 Ultra ekranının en yüksek parlaklığı normal modda 680 nit iken yüksek parlaklık modunda 1609 nite çıkabiliyor. Bu parlaklık düzeyi de Galaxy Note 10+’ın parlaklık düzeyiyle kıyaslandığında yüzde 21-23 oranında daha yüksek bir performans sunuyor.
- Galaxy Note 20 Ultra’nın yüksek parlaklık modu, en yüksek parlaklık seviyesindeyken; doğrudan güneş ışığı altında olmayan tam düzey dış ortam ışığına eş değer olan, 20.000 lux değerinde yeni bir düşük ortam ışık seviyesi sunuyor. Bu özelliği sayesinde, açık havada ekranın okunurluğu telefon “Orta veya Yüksek Ortam Işığı” ayarındayken daha da iyileşmiş oluyor.
- Galaxy Note 20 Ultra ekranının güç verimliliği, Galaxy Note10+ ile karşılaştırıldığında yüzde 16 daha yüksek.
- Galaxy Note 20 Ultra, akıllı telefonlar için belirlenen 11 performans kriterini ve bunlar içindeki 4 mükemmeliyet kriterini de karşılıyor.
- Galaxy Note 20 Ultra’nın OLED Ekranı, özellikle aynı anda hem ekran parlaklığı hem de ekran güç tasarrufu özelliklerini yükseltebilmiş. Telefon bu şekilde de ön plana çıkıyor.
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