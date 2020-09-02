Galaxy Note 20 Ultra ekran onayını aldı

Cihaz aynı zamanda En İyi Akıllı Telefon Ekranı Ödülü’ne de layık görüldü. OLED Ekranı, özellikle aynı anda hem ekran parlaklığı hem de ekran güç tasarrufu özelliklerini yükseltebilmiş ve iyileştirebilmiş olmasıyla ön plana çıkıyor. Akıllı telefon ekranlarını derecelendiren DisplayMate tarafından yapılan kapsamlı laboratuvar testleri ve ölçümleri; Galaxy Note 20 Ultra ’nın son derece etkileyici, üst düzey mükemmeliyete sahip birinci sınıf akıllı ekranı yer alıyor. Aynı zamanda mükemmel kalibrasyon kesinliği ve performansına sahip olduğunu, görsel anlamda da mükemmellikten ayırt edilemez olduğunu gösteriyor.

Objektif bir biçimde yürütülen laboratuvar testleri ve ölçümlere göre, Galaxy Note 20 Ultra; DisplayMate’in şimdiye kadar verdiği en yüksek not olan A+ Ekran Performansı derecesini elde ederek ve akıllı telefonlar için 11 performans kriterini karşılayarak “DisplayMate En İyi Akıllı Telefon Ekranı Ödülünü” aldı.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA'NIN BAZI ÖZELLİKLERİ