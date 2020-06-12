Galaxy Note 9 One UI 2.1 güncellemesi ile tanıştı

OTA üzerinden sunulan ve yaklaşık olarak 2.1 GB büyüklüğündeki N960FXXU5ETF5 yapı numaralı güncelleme ile telefona yepyeni özellikler ekleniyor. Henüz Türkiye’de indirime sunulmayan güncellemenin bu ay içerisinde ülkemize de geleceğini düşünüyoruz. Peki, Note 9’u küllerinden yeniden doğuran bu güncelleme bizlere neler sunuyor?

İŞTE GALAX NOTE 9'A GELEN ÖZELLİKLER

AR Zone: AR Zone sayesinde artırılmış gerçeklik çıkartmalarını Note 9’da da kullanabileceksiniz.

Tek Çekim: Entegre yapay zeka (AI) teknolojisini kullanarak daha net fotoğraflar çekebilirsiniz. Tek çekim özelliği 10 saniyeye kadar fotoğraf ve video çekmek için kamera sistemini ve yapay zekayı kullanıyor ve en iyi fotoğrafı size sunuyor.

Geliştirilmiş Gece Modu: Düşük ışıkta bile daha da net ve kaliteli fotoğraflar ve videolar çekmek bu özellik ile mümkün olacak.

Gece Hyperlapse: Bu özellik ile çok daha düşük ışıkta bile daha da net fotoğraflar ve videolar çekebileceksiniz. Ancak bu özelliğin pozlama süresinin çok uzun olacağını belirtelim.

Özel Filtre: En sevdiğiniz fotoğraftan ilham alan renk ve stillerle kendi filtrenizi oluşturmanızı sağlıyor.

Profesyonel Video: ISO, deklanşör hızı ve pozlama seviyesi gibi ayarları yapmanıza izin vererek daha da fazla kontrol sağlar. Video kaydederken ön ve arka kameralar arasında da geçiş yapabilirsiniz.

Temiz Galeri Görünümü: AI destekli özellik ile Galeri uygulaması, daha düzenli bir galeri için aynı konunun benzer çekimlerini otomatik olarak gruplandırır. Kullanıcılar benzer çekimleri kolayca inceleyebilir ve fotoğraf grubunun küçük resmi olarak sunmak için favorilerini seçebilir. Galerideki bir fotoğrafı görüntülerken, görüntüyü yakınlaştırabilir ve fotoğrafları istediğiniz boyuta kırpmak için sol üst köşede bulunan Hızlı Kırp düğmesine basabilirsiniz.

Hızlı Paylaşım: Kişilerinizden hangilerinin yakında olduğunu görebilir ve fotoğraf, video ve hatta büyük dosyaları birden fazla kişiyle paylaşabilirsiniz.

Müzik Paylaşımı: Eşleştirilmiş Bluetooth bağlantınızı uzatabilirsiniz ve bir arkadaşınızın müziğini hoparlörde veya araç müzik setinde çalması için bağlantıyı kesmeniz gerekmez.

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