HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy S10 için Android 12 tabanlı One UI 4 piyasaya sürüldü

Galaxy S10 için Android 12 tabanlı One UI 4 piyasaya sürüldü

30.12.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son güncelleme Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+’de kullanılacak ve şu an sadece belirli ülkelerde geçerli olacak.

Galaxy S10 için Android 12 tabanlı One UI 4 piyasaya sürüldü

Kullanıma sunulan ilk ülkelerden biri ise Almanya oldu. Yeni güncellenmiş ürün yazılımı sürümü G97xFXXUEGULB olarak geçiyor ve birkaç gizlilik ve güvenlik açığını gideren Aralık güvenlik güncellemesini içeriyor.

Güncellemenin diğer bölgelerde ne zaman yayınlanacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi ancak bunun çok yakında olacağını, yani her şey yolunda giderse ve ilk dağıtım sırasında tüm bölgelerde kullanıma sunulması bekleniyor.

s10-696x391

SAMSUNG YAZILIM GÜNCELLEMESİ NASIL KONTROL EDİLİR?

Güncellemeyi cihazınızda alıp almadığınızı kontrol etmek için Ayarlar > Yazılım güncellemesine gidin . Varsa, İndir ve yükle’ye dokunmanız yeterli. Bu durumun şu an için Türkiye’de kullanıma sunulmadığını ancak kısa sürede kullanıma sunulacağını belirtmekte fayda var. Bu yüzden biraz beklememiz gerekecek.

One UI 4, Android 12 tabanlı ve dinamik duvar kağıdı tabanlı tema, yeniden tasarlanmış widget’lar, yeni animasyonlar, ince ayarlı hızlı ayarlar paneli ve bazı yeni özellikler dahil olmak üzere bir dizi değişikliği beraberinde getiriyor. Seri aslında yıl sonuna kadar en azından yeni seri olan S22 serisi çıkana kadarki son güncellemelerini aldı diyebiliriz. Öyle ki şirket tüm odağını daha sonra S22 serisine yöneltecek.

Koronavirüs salgınının biteceği tarih açıklandı: Uzak değil

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçeHız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçe
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
İşte Instagram'ın yeni yıl planlarıİşte Instagram'ın yeni yıl planları
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli olan herkesi ilgilendiriyor! E-Devlet’ten kontrol edin...

Emekli olan herkesi ilgilendiriyor! E-Devlet’ten kontrol edin...

HDP davasında arbede! Salona komandolar girdi

HDP davasında arbede! Salona komandolar girdi

Ünlü oyuncuyla aşk yaşadığı iddiası kızdırdı! "Sübyancılarla..."

Ünlü oyuncuyla aşk yaşadığı iddiası kızdırdı! "Sübyancılarla..."

Yüz yüze eğitim duracak mı? Bakan Özer'den flaş açıklama

Yüz yüze eğitim duracak mı? Bakan Özer'den flaş açıklama

Dizlerinin üzerine çöktü ve "Öldürün daha iyi" dedi

Dizlerinin üzerine çöktü ve "Öldürün daha iyi" dedi

Flaş İmamoğlu açıklaması: Suçluysa görevinden alınmalı

Flaş İmamoğlu açıklaması: Suçluysa görevinden alınmalı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Türkiye Asiye Ateş'e ağlarken bir pitbull dehşeti daha!

Türkiye Asiye Ateş'e ağlarken bir pitbull dehşeti daha!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.