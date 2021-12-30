Galaxy S10 için Android 12 tabanlı One UI 4 piyasaya sürüldü

Kullanıma sunulan ilk ülkelerden biri ise Almanya oldu. Yeni güncellenmiş ürün yazılımı sürümü G97xFXXUEGULB olarak geçiyor ve birkaç gizlilik ve güvenlik açığını gideren Aralık güvenlik güncellemesini içeriyor.

Güncellemenin diğer bölgelerde ne zaman yayınlanacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi ancak bunun çok yakında olacağını, yani her şey yolunda giderse ve ilk dağıtım sırasında tüm bölgelerde kullanıma sunulması bekleniyor.

SAMSUNG YAZILIM GÜNCELLEMESİ NASIL KONTROL EDİLİR?

Güncellemeyi cihazınızda alıp almadığınızı kontrol etmek için Ayarlar > Yazılım güncellemesine gidin . Varsa, İndir ve yükle’ye dokunmanız yeterli. Bu durumun şu an için Türkiye’de kullanıma sunulmadığını ancak kısa sürede kullanıma sunulacağını belirtmekte fayda var. Bu yüzden biraz beklememiz gerekecek.

One UI 4, Android 12 tabanlı ve dinamik duvar kağıdı tabanlı tema, yeniden tasarlanmış widget’lar, yeni animasyonlar, ince ayarlı hızlı ayarlar paneli ve bazı yeni özellikler dahil olmak üzere bir dizi değişikliği beraberinde getiriyor. Seri aslında yıl sonuna kadar en azından yeni seri olan S22 serisi çıkana kadarki son güncellemelerini aldı diyebiliriz. Öyle ki şirket tüm odağını daha sonra S22 serisine yöneltecek.

Koronavirüs salgınının biteceği tarih açıklandı: Uzak değil



