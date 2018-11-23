Galaxy S10’un renkleri sızdı!

Samsung, önümüzdeki yıl Galaxy S ailesinin yeni üyesi olan S10 ile karşımıza çıkacak. Infinity-O ekran tasarımı ile gelecek olan S10, ciddi anlamda komple ekrana sahip olacak. Samsung, Çinli üreticiler gibi ön kamerayı kızağa saklamak yerine telefonun sol üst bölümüne delik açacak.

Kamerayı bu deliğe yerleştirecek olan Samsung’un, önümüzdeki yıl hangi renk seçenekleri ile kullanıcılarının karşısına çıkacağı belli oldu. Bugün gelen bilgilere göre; S10; Siyah, Beyaz, Sarı ve Yeşil renk seçenekleri ile gelecek. İlerleyen dönemlerde ise tahminlerimize göre; Mavi ve Mor renkleri de S10’a dahil edilecektir.

Samsung’un yeni Exynos yonga seti ve 6 GB RAM’den gücünü alacak olan S10’un, maalesef ki iPhone Xs Max’in gerisinde kalacağını söyleyebiliriz. Apple A12 yonga seti ile kırılması güç skorlara imza atan iPhone Xs Max, muhtemelen yine 2019’un en güçlü telefonlarından olacak.

Samsung işlemci bölümündeki bu hadikabını kamera konusunda kapatacaktır. Şimdilik S10 modelinde yine iki kamera kurulumunun olacağı söyleniyor. Ancak Galaxy A9 ile dört kamera sistemine geçen Samsung’un en azından üçlü kamera sistemine S10’da yer vermesi bekleniyor.

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