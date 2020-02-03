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Galaxy S20 Mart başında çıkıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.02.2020 09:27 | Son Güncelleme

Samsung’un yeni amiral gemisi modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. 11 Şubat’ta resmi olarak tanıtılacak olan S20 ailesi hakkında bugün merakla beklenen sızıntı geldi. Samsung’un sitesinde ortaya çıkan S20 ailesinin çıkış tarihi bugün resmi olarak sızdı diyebiliriz.

Galaxy S20 Mart başında çıkıyor

Samsung’un sitesinde S20 ailesini ön sipariş ile satın alan kullanıcılar 6 Mart 2020 tarihinde telefonlarına kavuşacak. S20 Plus ve S20 Ultra modellerini ön sipariş ile satın alanlara Galaxy Buds hediye edecek olan Samsung, yüksek ihtimalle bu modellerin satışına Mart başında başlayacak.

Türkiye’ye de Mart ayında gelecek olan modellerin 5.999 TL’den başlayan fiyatlar ile satılacağını düşünüyoruz. S20 5.999 TL, S20 Plus, 6.999 TL ve S20 Ultra ise 7.999 TL fiyata sahip olabilir. Tabii Samsung, Çinli rakipleri ile baş edebilmek için bu fiyatları 500-600 TL daha aşağıya çekebilir. Ancak bunun çok düşük bir ihtimal olduğunu belirtelim.

SAMSUNG GALAXY S20 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6.2 inç büyüklüğünde 1440 x 3200 çözünürlüğünde 566 PPI değerli 120 Hz tazeleme oranlı dinamik AMOLED ekran
Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti / Exynos 990
Adreno 650 GPU / Mali-G77 MP11 GPU
8 GB RAM / 12 GB RAM
128 GB dahili depolama birimi (microSD kart desteği)
12 Megapiksel geniş açılı lens + 64 Megapiksel 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto lens + 12 Megapiksel ultra geniş açılı arka kamera
10 Megapiksel f/1.9 diyaframlı ön kamera
Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 desteği
Android 10 işletim sistemi (One UI 2.0)
4.000 mAh kapasiteli batarya

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Samsung Galaxy S20

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