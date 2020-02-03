Galaxy S20 Mart başında çıkıyor

Samsung’un sitesinde S20 ailesini ön sipariş ile satın alan kullanıcılar 6 Mart 2020 tarihinde telefonlarına kavuşacak. S20 Plus ve S20 Ultra modellerini ön sipariş ile satın alanlara Galaxy Buds hediye edecek olan Samsung, yüksek ihtimalle bu modellerin satışına Mart başında başlayacak.

Türkiye’ye de Mart ayında gelecek olan modellerin 5.999 TL’den başlayan fiyatlar ile satılacağını düşünüyoruz. S20 5.999 TL, S20 Plus, 6.999 TL ve S20 Ultra ise 7.999 TL fiyata sahip olabilir. Tabii Samsung, Çinli rakipleri ile baş edebilmek için bu fiyatları 500-600 TL daha aşağıya çekebilir. Ancak bunun çok düşük bir ihtimal olduğunu belirtelim.

SAMSUNG GALAXY S20 TEKNİK ÖZELLİKLERİ



6.2 inç büyüklüğünde 1440 x 3200 çözünürlüğünde 566 PPI değerli 120 Hz tazeleme oranlı dinamik AMOLED ekran

Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti / Exynos 990

Adreno 650 GPU / Mali-G77 MP11 GPU

8 GB RAM / 12 GB RAM

128 GB dahili depolama birimi (microSD kart desteği)

12 Megapiksel geniş açılı lens + 64 Megapiksel 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto lens + 12 Megapiksel ultra geniş açılı arka kamera

10 Megapiksel f/1.9 diyaframlı ön kamera

Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu

Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 desteği

Android 10 işletim sistemi (One UI 2.0)

4.000 mAh kapasiteli batarya

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