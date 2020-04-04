Galaxy S20 serisinde Snapdragon 865 de kullanılacak

Bu çok görülen bir şey değil, çünkü bir şirket kendi bir işlemci geliştiriyorsa bunları sadece bir modelin tüm birimleri için kullanır. Örneğin Huawei kendi geliştirdiği Kirin yonga setini bütün amiral gemisi modellerinde kullanıyor. Çinli firmada aynı modelin farklı iki işlemci kullanan versiyonu daha önce piyasaya sürülmedi.

Samsung her zamanki stratejisinden vazgeçti ve bu sene farklı bir yol izledi. Şirket, kendi ülkesinde de Galaxy S20 serisinin Snapdragon sürümünü yayınlamaya karar verdi. Bu, Güney Kore’deki tüketiciler için harika bir haber olsa da (nedenini biraz açıklayacağız), Samsung’da hayal kırıklığına neden oldu.

Uzakdoğu ülkesinden SamMobile aracılığıyla yayınlanan raporlar, Samsung’un çip bölümündeki yöneticiler Snapdragon destekli Galaxy S20 telefonların kendi ülkelerinde satılacak olması kararı ile “aşağılandığını” ifade ediyorlar. Ekip, patronları bu konuyu konuşmaya çalıştı, ancak sonuçta başarısız oldu. Rapora göre Exynos 990, yüksek seviyelerin performans beklentilerini karşılamadı. Aslında testeler farklı işlemcileri kullanan telefonlarda çok büyük bir fark olmadığını gösteriyor.