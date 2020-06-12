Galaxy S20 Ultra‘nın yeni rengi yolda

Bu beyaz modelin teknik detaylarıyla mevcut S20 Ultra’ların teknik detayları arasında bir fark bulunmuyor. Her ne kadar Samsung’tan dahili hafıza konusunda bir bilgi gelmese de, bu ürünün de 12GB RAM ve 128GB depolama ile geleceği tahmin ediliyor.

Telefon, şu an ülkemizde 12500 TL satış fiyatı etiketine sahip. Renk seçeneği olarak iki renk var. Bunlar, kozmik gri ve kozmik siyah.

Galaxy S20 Ultra ‘nın bazı detaylarından kısaca söz etmemiz gerekirse…

8.8mm kalınlıktaki telefon, 220 gram ağırlıkta.

Ürünün hem ön hem de arka tarafında Gorilla Glass 6 koruması var.

Telefonda IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da bulunuyor.

Cihazın 6.9 inç Dinamik Amoled ekranı, HDR10+ desteği de sunuyor ve 120Hz değerinde.

Exynos 990 çipsetiyle gelen telefonun arka tarafında dörtlü kamera sistemi var, ki bir tanesi

108MP değerde ve 100X zoom özelliği var.

Ürünün 5000mAh değerde pili de 45w hızlı şarj desteğine ve kablosuz şarj özelliğine sahip.

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