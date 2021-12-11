Galaxy S21 FE fiyatı ve teknik özellikleri belli oldu

Telefon gücünü Snapdragon 888 ve Exynos 2100 yonga setlerinden alacak. Bu noktada Samsung’un ABD’de Snapdragon, Avrupa’da Exynos kullanılan telefonları satma politikası devam edecek gibi duruyor.

6.4 inçlik Full HD AMOLED ekran paneli ile gelmesi beklenen cihaz 120 Hz ekran tazeleme oranı sunacak. Telefon depolama kapasitesi anlamında ise iki farklı seçenekle karşımıza çıkabilir. Burada 8 GB RAM / 128 GB depolama ve 8 GB RAM / 256 GB depolama gibi kombinasyonlar kurulacaktır.

Model sırtında ise üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Burada 12MP ana kameraya 12MP ultra geniş açılı kamera ve 8MP 3x telefoto lens eşlik ediyor. Ön tarafta ise 32MP’lik selfie kamerasının bulunmasını bekliyoruz. Cihazın kutusundan ise Android 12 işletim sistemiyle çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Demin telefonun 8 GB RAM / 128 GB depolama ve 8 GB RAM / 256 GB depolama seçenekleriyle satışa sunulabileceğinden bahsetmiştik. Bu bilgiler ışığında oluşan fiyat tablosuna göre 128 GB’lik versiyon 660 euro, 256 GB’lık versiyon ise 705 euro’dan alıcı bulacağını söyleyebiliriz.

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