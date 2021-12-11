HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy S21 FE fiyatı ve teknik özellikleri belli oldu

Galaxy S21 FE fiyatı ve teknik özellikleri belli oldu

11.12.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklediğimiz Samsung Galaxy S21 FE modeli, 4 Ocak 2022 tarihinde tanıtılacak. Telefonun bundan yalnızca birkaç gün sonrasında satışa sunulması planlanıyor. Şu ana kadar cihazın teknik özellikleri ve fiyatına dair çok fazla bilgiye sahip değildik. Ancak ortaya çıkan son verilere göre artık önemli bilgilere sahibiz. İsterseniz ilk olarak teknik özellikler ile başlayalım ve sonrasında telefonun fiyatına değinelim.

Galaxy S21 FE fiyatı ve teknik özellikleri belli oldu

Telefon gücünü Snapdragon 888 ve Exynos 2100 yonga setlerinden alacak. Bu noktada Samsung’un ABD’de Snapdragon, Avrupa’da Exynos kullanılan telefonları satma politikası devam edecek gibi duruyor.

6.4 inçlik Full HD AMOLED ekran paneli ile gelmesi beklenen cihaz 120 Hz ekran tazeleme oranı sunacak. Telefon depolama kapasitesi anlamında ise iki farklı seçenekle karşımıza çıkabilir. Burada 8 GB RAM / 128 GB depolama ve 8 GB RAM / 256 GB depolama gibi kombinasyonlar kurulacaktır.

Model sırtında ise üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Burada 12MP ana kameraya 12MP ultra geniş açılı kamera ve 8MP 3x telefoto lens eşlik ediyor. Ön tarafta ise 32MP’lik selfie kamerasının bulunmasını bekliyoruz. Cihazın kutusundan ise Android 12 işletim sistemiyle çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Demin telefonun 8 GB RAM / 128 GB depolama ve 8 GB RAM / 256 GB depolama seçenekleriyle satışa sunulabileceğinden bahsetmiştik. Bu bilgiler ışığında oluşan fiyat tablosuna göre 128 GB’lik versiyon 660 euro, 256 GB’lık versiyon ise 705 euro’dan alıcı bulacağını söyleyebiliriz.

iPhone SE 3 özelliklerine çok şaşıracaksınız

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minibüs şoförünün futbol sevdası pes dedirtti! Yolcuların canını böyle tehlikeye attıMinibüs şoförünün futbol sevdası pes dedirtti! Yolcuların canını böyle tehlikeye attı
PARTNERKöprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!Köprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!
Xiaomi 12’den kötü haber geldiXiaomi 12’den kötü haber geldi
Anahtar Kelimeler:
Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Acı haberi canlı yayında aldı

Acı haberi canlı yayında aldı

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Dünya, onu 12 yaşında doğum yapmasıyla tanımıştı! Ortaya çıktı

Dünya, onu 12 yaşında doğum yapmasıyla tanımıştı! Ortaya çıktı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Yeni kararı duyurdular!

Yeni kararı duyurdular!

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.