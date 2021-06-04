Galaxy S21 Olimpiyat oyunları sürümü duyuruldu 

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları, Japonya ve dünyanın diğer bölgelerinde artan COVID-19 vakaları nedeniyle bir kez daha ertelenebilir. Ancak Samsung, bu sefer Galaxy S21 Olimpiyat Oyunları Sürümünü iptal etmeyecek. Sonuç ne olursa olsun cihaz piyasaya sürülecek.

Oyunları anmak için sınırlı sayıda üretilen akıllı telefon şimdi sadece Japonya’da ön siparişe açıldı ( SamMobile aracılığıyla ). Cihaz, ülkede NTT DoCoMo tarafından 1.024 dolar karşılığında satılmaktadır. Ön siparişlerinden iki gün sonra müşterilere gönderilmeye başlanacak.

Özelliklerden bahsetmişken, Samsung Galaxy S21 Olimpiyat Oyunları Sürümü, vanilya GalaxyS21 modeliyle tamamen aynı özelliklere sahip . 256GB dahili depolama ile birlikte gelir ve ‘Galaxy’ ve ‘Olympic Games Worldwide Partner’ logoları ile bir Phantom Blue boya işi sporu yapar. Bu renk, Phantom Violet’in daha koyu bir versiyonu olarak adlandırılabilir.

Galaxy S21 farklı bir rengin yanı sıra, özelleştirilmiş bir tema, simgeler, duvar kağıtları ve Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’ndan sonra tasarlanmış bir AOD saat stili ile birlikte geliyor. Son olarak, farklı bir pakette gönderilir, ancak bu aynı zamanda bir şarj cihazı içermediğini belirtelim.

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