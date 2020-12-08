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Galaxy S21, One UI 3.1 arayüzü ile kutusundan çıkabilir

08.12.2020 09:22 | Son Güncelleme:
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Galaxy S21, One UI 3.1 arayüzü ile kutusundan çıkabilir

Samsung Galaxy S21 serisi ile ilgili bugün gelen yeni bir sızıntı, cihazın kutudan çıkar çıkmaz Android 11 tabanlı One UI 3.1 işletim sistemini çalıştıracağını gösteriyor.

@Jimmyispromo’dan gelen bu sızıntıda telefonların Ocak ayında tanıtılacağı da söyleniyor. Şu anda, Samsung Galaxy S20 serisi zaten One UI 3.0 arayüz sürümüne sahip. Note20 serisinin bu güncellemeyi ay sonunda alacağına dair beklentiler var.

Güncel bilgilere göre Samsung S21 / S21 + / S21 Ultra, en son Snapdragon 888 yonga setini kullanacak. Ancak bazı pazarlarda aynı telefonlar Samsung Exynos 2100 ile birlikte gelecek. Serinin tamamı 120Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geliyor.

Samsung S21: 6.2 inç FHD + LTPS 120Hz ekran, 4000mAh pil, 12MP + 64MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açı), Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1 ile gelecek.

Samsung S21 +: 6,7 inç FHD + LTPS 120Hz ekran, 4800mAh pil, 12MP + 64MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açı), Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1 ile gelecek.

Samsung S21 Ultra: 6.8 inç WQHD + LTPO 120Hz uyarlanabilir ekran, 5000mAh pil, 108MP (ikinci nesil) + 10MP (3X) + 10MP (10X) + 12MP (ultra geniş açı), Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.1 ile gelecek.

Son zamanlarda, GeekBench veritabanında SM-G991U modeline sahip piyasaya sürülmemiş bir Samsung akıllı telefon ortaya çıktı. Makine, bu hafta piyasaya sürülen Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti olan ‘Lahaina’ yonga setine sahip. Bu telefon ayrıca 8 GB çalışan belleğe sahip ve Android 11 tabanlı One UI ile çalışıyor. S21’e ait olduğuna kesin gözüyle bakılan telefon tek çekirdek bölümünden 1075 puan ve çok çekirdek bölümünden 2916 puan almayı başarıyor.

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