Galaxy Tab S8 hakkında bilgiler gelmeye başladı

Görüntülere göre tablet, selefi gibi düz bir çerçeveye sahip olacak. Yazı tipi, ürünü tutmak için çepeçevre minimal çerçeveler ile ekran tarafından tamamen kaplanmış durumda. Öne bakan kamera, ideal konum olan sağ çerçeveye oturacak.

Arkada, arduvaz dikey olarak hizalanmış bir çift kamera dizisine, S Pen kalemini tutmak / şarj etmek için bir manyetik şerit ve Samsung markasını barındıracak. Sağ tarafta ise gömülü parmak izi sensörüne ve ses tuşlarına sahip bir güç düğmesi bulunacak. Son olarak, her iki yanda iki hoparlör ızgarası bulunan altta bir USB Type-C bağlantı noktasına ve ortada ikincil bir mikrofon deliği bulunan üstte iki hoparlör ızgarasına sahip olacak.

Spesifikasyonlardan bahsetmişken, Galaxy Tab S8’in 1600 x 2560 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 11 inç IPS LCD panele sahip olduğu söyleniyor. 8GB RAM ve 128GB depolama ile eşleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 888 SoC tarafından desteklenecek.

Yazılım tarafı ise, cihaz One UI’yi çalıştıracak ancak gerçek sürüm şimdilik bir sır. Güç durumuna gelince, 45W hızlı şarj desteğine sahip 8.000 mAh pil ile desteklenecek. Son olarak, arduvaz 253,75 x 165,30 x 6,24 mm boyutlarında olacak.

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