Galaxy Tab S8 Ultra çentikli bir tasarımla gelecek

Daha sonra bu tasarım çizgisi tablet ve dizüstü bilgisayarlara da sıçradı. Hatırlanacağı üzere Apple kısa süre önce çentikli MacBook modelini tanıtmıştı.

Şimdi ise Samsung, çentikli ilk tableti Galaxy Tab S8 Ultra ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Galaxy Tab S8 Ultra’nın tasarımı geçtiğimiz gün tüm hatlarıyla ortaya çıktı. Tablet enine tutulduğunda tam orta kısma gelecek şekilde bir çentik yerleştirilmiş. Bu çentik içerisinde ise iki adet selfie kamerası bulunuyor. Bu kameralarla 2K çözünürlükte 60 fps video kaydı gerçekleştirilebiliyor.

Tabletin ne zaman tanıtılacağı ne zaman resmiyet kazanacağı şimdilik belli değil. Fakat Tab S8 Ultra’ın hayli şık göründüğünü de belirtmemiz gerekiyor.

Elbette döviz kurlarının şaha kalktığı şu günlerde bu tarz bir tabletin Türkiye fiyatını kestirmek pek de kolay değil. Fakat yine de bekleyip göreceğiz. Zira tabletler üzerindeki vergiler telefonlar kadar fazla değil. Bu da tablet fiyatlarının bir tık daha uygun olmasına zemin hazırlıyor. Tabi ki mobil veri destekli bir tablet seçerseniz o zaman işler değişebilir.

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