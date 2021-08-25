Galaxy Z Flip 3 beklentileri karşılıyor mu?

Galaxy Z Flip 3 alınır mı? İşte cevabı! Akıllı telefonlar daha doğrusu cep telefonları oldukça enteresan bir hayat çizgisine sahip.

İlk olarak antenli ve kocaman tuşlu, görünüşü itibariyle neredeyse ankastreli bir telefonu anımsatan bu cihazlar, bir ara küçülme trendine girmişti. O dönemleri yaşayanlar bilir, neredeyse herkes daha küçük, daha ufak telefonlar satın alma yarışı içerisindeydi. Bazı markalar işi o kadar abartmıştı ki, neredeyse telefonun tuşlarına basılamıyordu.

Daha sonra ise ekranın önemi artmaya başladı ve bu defa telefonlar da buna paralel olarak büyümeye başladı. Özellikle telefonlardan oyun oynamaya başlanmasıyla, telefonların ekranları ve genel boyutları da önemli bir derecede artış gösterdi. Ancak bu henüz bir son olmaktan çok uzaktı ve bu defa da telefonlar akıllanacaklardı.

Özellikle Apple iPhone önderliğinde gelişen akıllı ve dokunmatik telefonlar, bir devrin kapanıp diğer bir devrin açılmasını sağlamışlardır. İşte Samsung tarafından üretilen Galaxy Z Flip serisi de böyle bir devrimin bir parçası olabilir. Özellikle serinin en yeni telefon modeli konumunda olan Galaxy Z Flip 3, hem özellikleri hem ücreti hem de sunduğu yeniliklerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri satış fiyatı 1.000 dolar olarak açıklanan Z Flip 3‘de 128 GB depolama alanı ve 8GB Ram bulunuyor. Ekranın boylamasına ikiye katlanması telefonun daha ergonomik olmasını sağlıyor. Su geçirmez bir yapıya ve daha büyük kapak ekranına sahip bu yeni modelde maalesef toz geçirmezlik özelliğine sahip değil.

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