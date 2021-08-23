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Galaxy Z Flip 3’te nasıl bir işçilik gizli?

23.08.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galaxy Z Flip 3 parçalarına ayrıldı! Böylece telefonun merak edilen özellikleri de ortaya çıkmış oldu. Samsung, katlanabilir ekranlı modellerinde özel bir menteşe yapısı kullanıyor. Her ne kadar telefonu parçalarına ayırsanız da bu menteşe yapısına ulaşabilmek pek de kolay değil.

Galaxy Z Flip 3’te nasıl bir işçilik gizli?

Telefonun arka kapaklarını kaldırdığınızda batarya ve diğer bileşenlere ulaşabiliyorsunuz. Fakat ekran için biraz daha fazla mesai harcamanız gerekiyor. Telefonun bataryasını evde kendi başınıza değiştirmeniz çok zor değil.

Fakat söz konusu ekran değişimi olduğunda daha fazla mesai harcamanız gerekebilir.

Galaxy Z Flip 3, gücünü Qualcomm tarafından üretimi gerçekleştirilen Snapdragon 888 yonga setinden alacak. 6.7 inç büyüklüğünde olan 2640×1080 piksellik AMOLED ekran paneli ile gelen modelde 1.9 inç büyüklüğünde başka bir ekran daha bulunuyor. Bu ekranın ise 260×512 piksel olduğunu belirtmeden geçmeyelim. 120 Hz tazeleme oranı ile gelen Galaxy Z Flip 3, ana ekranını ise Gorilla Glass Victus ile koruyor.

8 GB RAM kapasitesine sahip olan telefonda 128 ve 256 GB dahili depolama seçenekleri mevcut olacak. Ön tarafta 10MP’lik selfie kamerası bulunduran modelin arka kısmında ise 12MP ana kamera ve 12MP ultra geniş açılı sensör olmak üzere çiftli bir yapı yer alacak. Bu arada öndeki selfie kamerasının ekran altına gömülü olmayacağını söylemeden de geçmeyelim. 3.300 mAh’lik bir batarya ile gelen Galaxy Z Flip 3’ün ülkemizdeki fiyatı ise 12 bin TL.

Galaxy Z Flip 3’ün parçalarına ayrılış vidosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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