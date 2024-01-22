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    4. 1 damlası geçmeyen baş ağrısını bıçak gibi kesiyor! Ağrı kesicileri çöpe attıracak yöntem: Migrenin doğal ilacı buymuş

    1 damlası geçmeyen baş ağrısını bıçak gibi kesiyor! Ağrı kesicileri çöpe attıracak yöntem: Migrenin doğal ilacı buymuş

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    22.01.2024 15:31 | Son Güncelleme:
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    Tekrarlayan ve şiddetli baş ağrılarına neden olan nörolojik bir hastalık olan migren bazen can sıkıcı olabiliyor. Şiddetli baş ağrılarının yanı sıra mide bulantısı, ışığa ve sese karşı hassasiyetle kendini gösterebilen migren için çeşitli çözüm yolları aranıyor. Bu doğal tedavi yöntemini her gün 1 damla uygulayarak şiddetli baş ağrılarının önüne geçebilir ve ağrı kesicilerden alamadığınız verimi doğanın bu mucizesinden alabilirsiniz. Doğal ağrı kesici olarak bilinen bu mucizevi yağ haberimizde.

    Tekrarlanan ve yoğun baş ağrılarına yol açan migren, hayat kalitesini olumsuz etkileyebilen nörolojik bir rahatsızlıktır. Şiddetli baş ağrıları, mide bulantısı, ışık ve sese karşı duyarlılık gibi belirtilerle kendini gösteren migren, birçok kişi için zorlayıcı bir durumdur. Migrenle başa çıkma konusunda çeşitli doğal çözümler aranmaktadır. Her gün sadece bir damla uygulayarak, bu doğal tedavi yöntemiyle şiddetli baş ağrılarını hafifletebilir ve ağrı kesicilere bağımlılığı azaltarak doğanın sunduğu bu mucizevi çözümden faydalanabilirsiniz. İşte detaylar...

    Migren genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucunda oluşabilir ve tetikleyiciler arasında stres, uyku düzensizlikleri, hormonal değişiklikler, bazı yiyecekler ve çevresel faktörler yer alabilir.

    NANE YAĞI

    NANE YAĞI

    Nane yağı, baş ağrılarına karşı serinletici bir etki sunuyor. Şakaklara veya boyun bölgesine nane yağı sürmek, migren ağrılarına karşı rahatlatma sağlıyor. Nane yağı kullanmadan önce cilde uygun bir taşıyıcı yağ ile seyreltilmesi önem taşıyor.

    Özellikle geceleri yatmadan önce uygulanan nane yağı sayesinde baş ağrısından ve migren ataklarından hızla kurtulmak mümkün oluyor.

    LAVANTA YAĞI

    LAVANTA YAĞI

    Birkaç damla lavanta yağını, bir taşıyıcı yağ ile karıştırarak şakaklara veya boyun bölgesine hafif masaj yapıp uygulayabilirsiniz. Lavanta yağının sakinleştirici özellikleri, migrenin etkilerini azaltmada yardımcı olarak ağrının hafiflemesini mümkün kılıyor.

    DESTEKLEYİCİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

    DESTEKLEYİCİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

    Migren tedavisinde destekleyici tedavi yöntemleri de kullanılabilir. Bu tedaviler arasında akupunktur, masaj terapisi, gevşeme teknikleri ve biofeedback gibi yöntemler bulunur.

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    Anahtar Kelimeler:
    baş ağrısı migren
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