1 sene içerisinde çocuk sahibi olmak isteyenler dikkat! Yumurtalık kalitesini artıran 6 etkili yöntem

Çocuk sahibi olma isteği birçok çift için hayatlarının en önemli hedeflerinden biri. Bu hedefe ulaşmak için bazen yumurtalık kalitesini artırmak gerekebilir. Uzman Diyetisyen Hilal Karaca 1 sene içerisinde çocuk sahibi olmak isteyenler için yumurtalık kalitesini artıran 6 etkili yöntemi paylaştı. Bu yöntemleri uygulayarak, doğurganlık şansınızı artırabilir ve sağlıklı bir gebelik için hazırlıklı olabilirsiniz.

