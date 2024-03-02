1 sene içerisinde çocuk sahibi olmak isteyenler dikkat! Yumurtalık kalitesini artıran 6 etkili yöntem

Çocuk sahibi olma isteği birçok çift için hayatlarının en önemli hedeflerinden biri. Bu hedefe ulaşmak için bazen yumurtalık kalitesini artırmak gerekebilir. Uzman Diyetisyen Hilal Karaca 1 sene içerisinde çocuk sahibi olmak isteyenler için yumurtalık kalitesini artıran 6 etkili yöntemi paylaştı. Bu yöntemleri uygulayarak, doğurganlık şansınızı artırabilir ve sağlıklı bir gebelik için hazırlıklı olabilirsiniz.
Eğer 1 sene içerisinde hamile kalmak istiyorsan mutlaka yumurta kalitesini arttıran yöntemleri uygulamaya başla.
1) Günlük hareket, özellikle pelvik kaslarını güçlendirici hareketler yap.
2) Uyku ! Uyku sağlıklı hormonlar ve sağlıklı bir vücut için en en önemli şeylerden biri. Uyku kalitene dikkat et yeterli miktarda uyu.
3) Sabah aç karna ve akşam 18.00 dan sonra kahve içme.
4) Antioksidanlı besinler üzerine yoğunlaş! Mitokondrinin çalışmasına yardımcı olur. Kırmızı meyveler, tohumlar, havuç , pancar tüketebilirsin.