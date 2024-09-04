1 yıllık evliydi! Yıl dönümünde arabada boğazı kesilmiş halde bulundu... Tuğba hemşirenin kocasının ifadesi ortaya çıktı

Eskişehir'de Odunpazarı ilçesinde dün plakalı aracın arka koltuğunda hemşire Tuğba Koç'un boğazı kesilmiş halde ölü bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen A.K, cumhuriyet savcılığınca sorgulandı. A.K'nin sorgusunda, eşinin yaşadığı uyku sorunu nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü ve bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.K, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan Tuğba Koç'un Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan otopsisinde, intihar ettiğine ilişkin emarelerin tespit edildiği öğrenildi.
Tuğba Koç'un cenazesi, ailesi tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi morgundan teslim alındı. Bu sırada Koç'un yakınları gözyaşlarını tutamadı. Bu sırada Koç'un yakınları gözyaşlarını tutamadı.
Koç'un cenazesinin, Alpu ilçesine bağlı kırsal Alapınar Mahallesi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.
Vadişehir Mahallesi 5628. Sokak'ta dün aracın arka camının kırık olduğunu fark eden vatandaşlar, otomobilin arka koltuğunda bir kadının hareketsiz olduğunu görmüş, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunmuştu.