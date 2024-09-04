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  4. 1 yıllık evliydi! Yıl dönümünde arabada boğazı kesilmiş halde bulundu... Tuğba hemşirenin kocasının ifadesi ortaya çıktı

1 yıllık evliydi! Yıl dönümünde arabada boğazı kesilmiş halde bulundu... Tuğba hemşirenin kocasının ifadesi ortaya çıktı

04.09.2024 15:24
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Eskişehir'de yaşayan 25 yaşındaki hemşire Tuğba Koç'un evlilik yıl dönümünde arabasında boğazı kesilmiş halde bulunmuştu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemeye çalışan ekipler; Tuğba hemşirenin ölümüne ilişkin eşi A.K.'yi gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan A.K.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Eskişehir'de Odunpazarı ilçesinde dün plakalı aracın arka koltuğunda hemşire Tuğba Koç'un boğazı kesilmiş halde ölü bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
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SERBEST BIRAKILAN EŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

SERBEST BIRAKILAN EŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen A.K, cumhuriyet savcılığınca sorgulandı. A.K'nin sorgusunda, eşinin yaşadığı uyku sorunu nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü ve bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.K, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTOPSİDE İNTİHAR ETTİĞİNE İLİŞKİN EMARELER TESPİT EDİLDİ

OTOPSİDE İNTİHAR ETTİĞİNE İLİŞKİN EMARELER TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Tuğba Koç'un Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan otopsisinde, intihar ettiğine ilişkin emarelerin tespit edildiği öğrenildi.

Tuğba Koç'un cenazesi, ailesi tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi morgundan teslim alındı. Bu sırada Koç'un yakınları gözyaşlarını tutamadı. Bu sırada Koç'un yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Koç'un cenazesinin, Alpu ilçesine bağlı kırsal Alapınar Mahallesi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Vadişehir Mahallesi 5628. Sokak'ta dün aracın arka camının kırık olduğunu fark eden vatandaşlar, otomobilin arka koltuğunda bir kadının hareketsiz olduğunu görmüş, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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