10 koyunla başladı, kendi işinin patronu oldu! Aile ekonomisine katkı sağlıyor

Başarılı kadın girişimciyi tesisinde ziyaret eden Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın’da, Gülnaz Alp’ın yıllardır üreterek milli hasılaya da katkı sunan örnek bir kadın girişimci olduğunu söyledi. Birlik olarak kadın girişimcilerin de her zaman yanında olduğunu ifade eden Akın, özellikle yerel yöneticilerin de bu konuda kendilerine destek vermesini istedi.