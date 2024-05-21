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    4. 10 koyunla başladı, kendi işinin patronu oldu! Aile ekonomisine katkı sağlıyor

    10 koyunla başladı, kendi işinin patronu oldu! Aile ekonomisine katkı sağlıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    21.05.2024 11:54
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    Malatya’da yaşayan kadın girişimci Gülnaz Alp, 20 yıl önce devletten teşvik olarak aldığı 10 küçükbaş hayvan ile işini büyüterek kendini işinin patronu oldu. Yaklaşık 2 bin hayvan yetiştirip satan kadın girişimcinin başarı öyküsü takdir topluyor. Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın kadın girişimcilerin de her zaman yanında olduğunu ifade ederek özellikle yerel yöneticilerin de bu konuda kendilerine destek vermesini istedi.

    Malatya’nın Arguvan ilçesine bağlı İsaköy Mahallesinde yaşayan Gülnaz Alp, 2004 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın hibe ettiği 10 adet küçükbaş hayvanı ile yetiştiriciliğe başladı. Aradan geçen süre zarfından aldığı koyunları çoğaltan ve 20 yılda yaklaşık 2 bin hayvan yetiştirip satan Alp, kendi işinin patronu olmanın gururunu yaşıyor.


    Vitrin

    Arguvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla aldığı hayvanlar ile şimdi kurduğu tesisle başarıya imza atan Gülnaz Alp, bu işe girdikten sonra 2 çocuğunu üniversite okuttuğunu ve yine ev ile araba aldığını da belirterek kadınlara örnek oldu.

    Her işin zorluğu olduğu gibi yetiştiriciliğin de zorluklarının bulunduğunu söyleyen kadın girişimci Gülnaz Alp, son dönemlerde bakanlığın kadın girişimcilere birçok destek ve imkan sunduğunu da ifade ederek bu işe girmek isteyenlere tavsiyede bulundu.

    Kendi işinin patronu olarak çalıştığı için daha mutlu olduğunu söyleyen Alp, özellikle her kadının rahatlıkla yapabileceği bu işin kendisine göre kolay olduğunu da söyledi.

    Yıllar önce 10 koyunla girdiği sektörde şuana kadar 2 binin üstünde hayvan yetiştirip sattığını da ifade eden Alp, hali hazırda ise 300 hayvanının bulunduğunu dile getirdi.

    Başarılı kadın girişimciyi tesisinde ziyaret eden Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın’da, Gülnaz Alp’ın yıllardır üreterek milli hasılaya da katkı sunan örnek bir kadın girişimci olduğunu söyledi. Birlik olarak kadın girişimcilerin de her zaman yanında olduğunu ifade eden Akın, özellikle yerel yöneticilerin de bu konuda kendilerine destek vermesini istedi.

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    Girişimcilik koyun kadın girişimci
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