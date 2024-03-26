10 Nisan'dan önce bunu mutlaka yapın! Ünlü astrolog Nuray Sayarı tek tek anlattı

Açıklamaları ve özel hayatı ile sık sık gündeme gelen ünlü astrolog ve yazar Nuray Sayarı, Beyaz TV’nin sevilen programı Hayatta Her Şey Var’a özel açıklamalarda bulundu.
İki tutulma arasında olduğumuzu ve arafta bir ruh haline sahip oalbileceğimizi söyleyen Nuray Sayarı "Terazi Koç aksında gerçekleşen yılın ilk ay tutulmasını yaşadık. Bugün öyle bir gün ki bir milat doldu. Bugün bir sayfa kapandı, yeni bir sayfa açıldı. Şimdi 10 Nisan'da Mars balık burcuna geçiş yapıyor ama etkileri şimdiden başladı ki 8 Nisan'd da yılın ilk Güneş tutulmasını yaşayacağız. Hani deriz ya 'kendimi ne iyi hissediyorum ne kötü hissediyorum. Arada kalmış, arafta kalmış gibi hissediyorum. Sabahtan öğleye enerjim yüksek, öğleden sonra bitap bir durumdayım.' Sürekli değişen dalgalanan duygula içerisindeyiz. Niye? İki tutulma arasındayız. " dedi.
Özellikle 94,95 ve 96 yıllarında yaşanan olayların 10 katının karşımıza çıkacağını belirten Sayarı, "Mars balık burcuna geçince 10 Nisan'da satürn'de kavuşum yapacak. Özellikle 1994, 1995 ve 1996 yıllarında başınıza neler geldi, hayatınızda neler oldu ise onların 10 katını yaşayacaksınız. 94 yılında Ben yasal astrolog oldum ilk şirketimi kurdum o zaman kariyerde zıplama bana96 hemen bir kağıt alın elinize yayın bittikten sonra kötülük yaptıysanız bilerek veya bilmeyerek hepimiz yanlış yapabiliriz hepimiz hata yapabiliriz." ifadelerine yer verdi.
10 Nisan'dan önce yapılması gerekenleri tek tek anlatan Sayarı, "Bol bol hemen 10 Nisan'dan önce gönül kırdıysak gönül kırdıklarım özür dileyelim. Haksızlık ettiysek o haksızlıkları toparlayıp düzeltmeye Özen gösterelim. Yanlış yaptıysak yanlışlardan arınıp kurtulmaya özen gösterelim. Çünkü 94, 95, 96 yıllarında yaşadıklarımızı 10'la çarpın öyle bir sürece girdik. Bazen biz bir format atıyoruz bilinç altımıza. Örneğin unutuyoruz, siliyoruz o arada acı çektimiz bir şeyler olduysa güzellikleri de siliyoruz onları unutmak isterken. Beyaz bir kağıt al eline bir de kalem şöyle geçmişe dön yaz. Bunu herkes yapsın.
94 yılını hatırlayın. O yıllarda yeni başlangıçlara adım attıysan kariyerine kariyer katacaksın. O zaman herkes 94 95 96'ya bir baksın kimler o yılda ne yaşadıysa tekrarı yaşanacak. Toparlayamadığınız düzeltemediğiniz şeyleri toparlama haftasındasınız. Hepimiz güzel olmayı hepimiz güzellikleri yaşamayı hak ediyoruz. Bu hafta bize bu sabah yaşanan ay tutulması 'sirkelen, kendine gel, aklını başına al. Mutlu olmayı hak ediyorsun. Sen kötü bir insan olarak yaratılmadın. Dünyadaki bütün güzellikleri hak ediyorsun' cümlelerini hatırlattı." ifadelerine yer verdi.
Küs olduklarınla barışmak için bir ritüel paylaşan Nuray Sayarı, "Bir kağıt alıyoruz. Yuvarlak bir daire çiziyoruz. Küs olduğumuz kişinin ismini yazıyoruz ortaya. Örnek veriyorum diyelim ki Fatma. Bütün dairenin etrafına 7 7 7 yazıyoruz. Yani bütün dairenin etrafına 7 7 7 ama 3'er kez olacak şekilde 7 şeklinde yazıyoruz.