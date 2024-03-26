10 Nisan'dan önce bunu mutlaka yapın! Ünlü astrolog Nuray Sayarı tek tek anlattı

İKİ TUTULMA ARASINDAYIZ

İki tutulma arasında olduğumuzu ve arafta bir ruh haline sahip oalbileceğimizi söyleyen Nuray Sayarı "Terazi Koç aksında gerçekleşen yılın ilk ay tutulmasını yaşadık. Bugün öyle bir gün ki bir milat doldu. Bugün bir sayfa kapandı, yeni bir sayfa açıldı. Şimdi 10 Nisan'da Mars balık burcuna geçiş yapıyor ama etkileri şimdiden başladı ki 8 Nisan'd da yılın ilk Güneş tutulmasını yaşayacağız. Hani deriz ya 'kendimi ne iyi hissediyorum ne kötü hissediyorum. Arada kalmış, arafta kalmış gibi hissediyorum. Sabahtan öğleye enerjim yüksek, öğleden sonra bitap bir durumdayım.' Sürekli değişen dalgalanan duygula içerisindeyiz. Niye? İki tutulma arasındayız. " dedi.