HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 100 TL borç istedi, hesabına 100 bin TL geldi! 'Heyecanlandım, şoke oldum'

100 TL borç istedi, hesabına 100 bin TL geldi! 'Heyecanlandım, şoke oldum'

26.02.2024 16:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan engelli vatandaş Giresunlu arkadaşından 100 lira borç istedi, banka hesabına ise yanlışlıkla 100 bin lira yattı. Hatayı fark edip paraya el sürmeden iade eden Ahmet Alkan, “Haram para yiyemem” sözleriyle insanlık ölmedi dedirtti.

Taşova’ya bağlı Mülkbükü köyünde yaşayan 36 yaşındaki engelli Ahmet Alkan, bir yolculuk esnasında tanıştığı Giresunlu Hasan Himtaş’tan ’100’ lira borç para istedi. Himtaş da oğlundan Alkan’a parayı göndermesini söyledi. Alkan’ın banka hesabına 100 lira yerine ’100 bin’ lira yatırıldı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Youtube

"HARAM PARA YİYEMEM" DİYEREK GELEN PARAYI HEMEN GERİ GÖNDERDİ

Hatayı hemen fark eden Ahmet Alkan, “O gün cebimde param olmadığı için Giresunlu Hasan abiyi aradım. Sonra ben hesabınıza atacağım dedim. Ama bana yanlışlıkla ’100 bin’ lira göndermiş. 100 lira istedim, o bana 100 bin lira gönderdi. Ben de heyecanlandım. Şoke oldum” dedi.

Alkan parayı geri iade ettiğini anlattı.

Alkan, “Geri arkadaşımı aradım. Ona, yanlışlıkla bana 100 bin lira para gönderdiğini söyledim. O da şoke oldu. Oğlu yanlışlıkla 100 bin lira atmış bana. Ben de onun parasını geri iade ettim. Ben haram para yiyemem. Boğazımdan haram para geçmez." ifadelerini kullandı.

Alkan "Ama normalde sakatım, engelliyim. Allah’a şükür maaşım var. Sıkıntım yok” diye konuştu.

Amasyalı arkadaşıyla görüntülü görüşme yapan Hamit Himtaş da “Ahmet Bey beni arayıp 100 lira istedi. Ben de oğluma Ahmet Beye 100 lira at dedim. O da 100 bin lira anlamış. Ahmet de dedi ki ‘Abi benim senin paranı yeme şansım yok.’ Bana parayı geri iade etti." şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Amasya borç
En Çok Okunan Haberler
Çalışma saatlerinde atlanan detay!

Çalışma saatlerinde atlanan detay!

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su değişti! Bomba isim

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su değişti! Bomba isim

"Bilmediğiniz şeyler söyleyeceğim" diyerek açıkladı: Oğlu, damadı, abisi...

"Bilmediğiniz şeyler söyleyeceğim" diyerek açıkladı: Oğlu, damadı, abisi...

Ölen eşini hayata döndürmek çok uğraştı ama başaramadı

Ölen eşini hayata döndürmek çok uğraştı ama başaramadı

Çok iddialı açıklaması ses getirdi: İşte verdiği oran

Çok iddialı açıklaması ses getirdi: İşte verdiği oran

Sokakta pompalı tüfekle kafasına sıktı, yakalanmasa katliam yapacaktı

Sokakta pompalı tüfekle kafasına sıktı, yakalanmasa katliam yapacaktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.