100 TL borç istedi, hesabına 100 bin TL geldi! 'Heyecanlandım, şoke oldum'

Amasyalı arkadaşıyla görüntülü görüşme yapan Hamit Himtaş da “Ahmet Bey beni arayıp 100 lira istedi. Ben de oğluma Ahmet Beye 100 lira at dedim. O da 100 bin lira anlamış. Ahmet de dedi ki ‘Abi benim senin paranı yeme şansım yok.’ Bana parayı geri iade etti." şeklinde konuştu.