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1071 Malazgirt Zaferi mesajları ve sözleri! Malazgirt Zaferi için en anlamlı mesajlar ve sözler...

25.08.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

950. yıl dönümü kutlanan Malazgirt Zaferi ile ilgili en güzel mesajlar ve sözler merak ediliyor. Anadolu'nun kapısının Türklere açılmasını sağlayan bu önemli savaş ile ilgili paylaşım yapmak isteyen vatandaşlar en anlamlı Malazgirt Zaferi sözlerini araştırıyor. Peki 1071 Malazgirt Zaferi mesajları ve sözleri neler? İşte en anlamlı mesaj ve sözler...

Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla bu önemli zaferle ilgili pek çok araştırma yapılıyor. Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşmiş olan muharebe olarak bilinmektedir. Peki 1071 Malazgirt Zaferi mesajları ve sözleri neler? İşte en anlamlı Malazgirt Zaferi mesajları ve sözleri...

1071 MALAZGİRT ZAFERİ MESAJLARI VE SÖZLERİ...

-Anadolu'nun, aziz milletimizin anavatanı haline gelmesine vesile olan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyorum. -Malazgirt Zaferinin 950'nci yıldönümünde büyük Hakanımız Sultan Alparslan'ı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kanlarıyla destan, cesaretleriyle tarih yazarak bize vatan bırakan tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun.
-Milletimiz her zaman birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden gelecek, barış ve huzurumuza kastedenlere karşı gereken cevabı verecektir. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor. -Milletimize, Anadolu'nun kapılarını açan, bu topraklarda birlik, beraberlik ve barışa dayanan anlayışın hakim olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü kutlarım. -Bu zafer, zaferler zaferidir. Bu zafer Türk'e 2. anayurdu Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açmış, geleceğini tayin etmiştir. Türkiye'nin kurulmasını sağlayarak, tüm dünya tarihini kökten değiştirmiştir. Malazgirt Zaferi kutlu olsun.
-Malazgirt Zaferimizin 950. yılı kutlu olsun. Köklerimize sarıldıkça bizi kimse yıkamayacak. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. -Altaylardan çıkıp geldim, Malazgirt'te ne canlar verdim, Koskoca bir orduyu yendim, Türkoğlu Türküm ben... Malazgirt Zaferi kutlu olsun. -Malazgirt, sadece bir zafer değildir. Anadolu'nun ebedi yurdumuz olacağının tapusu ve Peygamberin takdiri ile taçlanacağı bir mühürdür. Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı kutlu olsun. -Sultan Alparslan'ın önderliğinde ve liderliğindeki Türk Ordusu'nun, sayıca kendinden kat kat üstün olan Bizans ordusu karşısında elde ettiği kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferinin 950. yılını kutlarım
Milli birliğimizi, vatanımızın bütünlüğünü ve devletimizin bekasını korumak öncelikli vazifemizdir. Anadolu'yu ebedi yurt edinmiş milletimizin hürriyetini, devletimizin bağımsızlığını ortadan kaldırmak isteyen her türlü şer odağına karşı hepimiz son derece dikkatli ve basiretli olmalıyız. Bu vesileyle, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünü kutluyor, başta büyük komutan Sultan Alparslan olmak üzere, milletimizin istiklali için canını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum

MALAZGİRT SAVAŞININ ÖNEMİ NEDİR?

MALAZGİRT SAVAŞININ ÖNEMİ NEDİR?
Malazgirt Meydan Savaşı ve zaferi ile birlikte Türk ve dünya tarihinin önemli dönüm noktalarından biri oluşmuştur. Bu savaşla beraber Türkler, büyük direnişlerle karşılaşmadan Anadolu içlerine yayılmaya başlayabilmiştir. Hatta Ege ve Marmara kıyılarına dek ilerleyebildi. Yurt amacıyla fethetmiş oldukları topraklarda ise Mengücüklü, Danişmendli, Saltuklu, Dilmaçoğulları, Ahlatşahlar, Yinaloğulları, Artuklu ve Çubukoğulları devletlerini kurmuşlardır.
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