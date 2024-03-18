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  4. 110 metrekare 2+1 ev! Görenler gözlerine inanamadı! 'Kiralamayı da düşünüyorum' 150 yıllık ağacın gövdesinde...

110 metrekare 2+1 ev! Görenler gözlerine inanamadı! 'Kiralamayı da düşünüyorum' 150 yıllık ağacın gövdesinde...

18.03.2024 10:49
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Rizeli 61 yaşındaki Ali Hamdi Uzunhasanoğlu, 150 yıllık ağacın gövdesine 2+1 ev yaptı. Ağaç evi görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 110 metrekarelik ahşap evi hiçbir ustanın yardımı olmadan kendi emekleriyle yaptığını söyleyen Uzunhasanoğlu "İnşallah ömrüm yeterse kiralamayı da düşünüyorum" dedi. Evi gördüklerinde çok şaşırdıklarını ifade eden yakınları ise ilk duyduklarında ufak bir şey yapacağını düşündüklerini, gelip gördüklerinde de 'Sen otel yapmışsın' dediklerini anlattı.

Rize’nin Fındıklı ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Ali Hamdi Uzunhasanoğlu, çay eksperliğinden emekli olduktan sonra hobi olarak inşaat işleriyle uğraşmaya başladı. Uzunhasanoğlu, Çınarlı köyündeki arazisinde yer alan 150 yıllık gürgen ağacını görünce gövdesinde bir kamelya yapmaya karar verdi. İnşaat işlerine başlayan Uzunhasanoğlu, ahşaptan yaptığı kamelya gözüne küçük gelince büyütmek için kolları sıvadı. Hiçbir ustanın yardımı olmadan kendi elleriyle 110 metrekarelik 2+1 ev ortaya çıktı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

150 YILLIK AĞACIN GÖVDESİNE 2+1 EV YAPTI

2 katlı evin alt katında salon ve mutfak bulunurken, üst katında ise 2 oda bulunuyor.

Uzunhasanoğlu’nun yaptığı ev görenleri hayrete düşürüyor.

"EVİ YAPARKEN HİÇBİR USTADAN DESTEK VE YARDIM ALMADIM"

"EVİ YAPARKEN HİÇBİR USTADAN DESTEK VE YARDIM ALMADIM"

Ali Hamdi Uzunhasanoğlu, tamamen ahşaptan yapılan evi hiçbir ustanın yardımı olmadan kendi emekleriyle yaptığına vurgu yaptı.

Ali Hamdi Uzunhasanoğlu, “Emekli olduktan sonra hobi olarak arıcılık ve inşaat işleriyle uğraşıyorum. İnşaat işlerini çok seviyorum ve bu işlere hala devam etmekteyim. Bana diyorlar ki sen inşaat sektöründe doktorsun. Ben inşaat doktoruyum." dedi.

Uzunhasanoğlu, "Ben bir gün buraya geldim. Böyle durdum burada. Dedim burada her tarafı görmek şartıyla bir kamelya düşündüm. Her tarafı cam olacaktı be burada kar yağarken ben uzandığım yerden manzarayı seyretmeyi düşündüm. Burada yapıya başladım. Önce bir tarafını yaptım. Yukarı çıktım ve baktım manzara çok güzel. Dedim bu böyle olmayacak. Ben bunu daha detaylı bir şey yapayım. Bir tarafını bir tarafını daha yaptıktan sonra düşündüm ki bu da yetmez. Bu sefer diğer tarafının inşasını da yaptım. Ondan sonra içinin donatımına başladık. Evi bu şekle soktuk." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ağaç 2 1 ev
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