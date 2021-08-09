116 metrede hamak yapıp geceyi geçirdiler! Dağcıların selfiesi beğeni rekoru kırdı

Maceraperest dağcılar, geceyi tırmandıkları dev kayada geçirdi. Kurdukları hamak ile herkesi şok eden dağcılar, bu anları sosyal medya hesaplarında paylaşınca beğenme rekoru kırdılar.

"İLK KEZ BİR ŞEY DENEMEK İSTEDİK"

Konuyla ilgili açıklama yapan dağcı Adnan Koç, “Zaten adrenalin sporları ile uğraşıyoruz. 22 yıldır dağcılığının içindeyiz. İlk kez bir şey denemek istedik. Kaya üzerinde konakladık. Bunu artık her yıl yapacağız” diye konuştu