116 metrede hamak yapıp geceyi geçirdiler! Dağcıların selfiesi beğeni rekoru kırdı

Bursa İznik'teki Sarıkaya'ya tırmanan 3 dağcının paylaşımları sosyal medyada olay oldu. 116 metrede kartal yuvası gibi hazırladıkları hamakta geçiren dağcıların paylaşımları beğeni rekoru kırdı.
BURSA'DAKİ ÇILGIN DAĞCILAR GÜNDEM OLDU
İznik’e bağlı Müşküle Mahallesinde Roma kayası olarak bilinen 116 metrelik kayaya 3 dağcı tırmandı.
Endüstriyel dağcılık işiyle uğraşan Adnan Koç ve ekibi, köylülerin şaşkın bakışları arasında dev kayaya başarılı şekilde tırmandı.
Maceraperest dağcılar, geceyi tırmandıkları dev kayada geçirdi. Kurdukları hamak ile herkesi şok eden dağcılar, bu anları sosyal medya hesaplarında paylaşınca beğenme rekoru kırdılar.
"İLK KEZ BİR ŞEY DENEMEK İSTEDİK"
Konuyla ilgili açıklama yapan dağcı Adnan Koç, “Zaten adrenalin sporları ile uğraşıyoruz. 22 yıldır dağcılığının içindeyiz. İlk kez bir şey denemek istedik. Kaya üzerinde konakladık. Bunu artık her yıl yapacağız” diye konuştu
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