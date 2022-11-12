14-20 Kasım haftası burçları neler bekliyor? 14-20 Kasım haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

14-20 Kasım haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bu hafta daha sakin bir hafta bekliyor. Bir süredir devam eden sert iletişimler ve tatsız sürprizler biraz uzaklaştı. Kendinizi daha hafiflemiş ve özgür hissedeceksiniz. Geçtiğimiz günler ay boyunca hissedilen kafa karışıklığını, bunalımı ve belirsizliği başka bir huzursuz zirveye taşıdı. Bu etki, gelecek yılın başlarında etkisini sürdürecek, bu nedenle yavaşlamak ve hissettiğiniz endişe ve endişelerin muhtemelen geçici olduğunu hatırlamak en iyisidir. 14-20 Kasım haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak?
Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.
Bir parçanız Paris'e son dakika gezisi rezervasyonu yapmak istiyor. Diğer bir parçanız ise bir ay izin alıp yoga eğitmenliği yapmak istiyor. Yine başka bir parçanız her şeyi bırakıp bir okula geri dönmek istiyor. Bu hafta ilham çok yüksek, ancak yönetici gezegeniniz Mars'ın 19'unda Neptün ile kare açı yapmasıyla, yanılsama ve tükenmişlik de öyle. Sabırsızlığınız çoğu zaman, onlara adil bir şans vermeden önce bir şeyleri saygısızca bırakmanıza neden olur, ancak bu sefer onun yerine sadece bir mola vermeye çalışın. Gerçekten ne istediğinizi anlamak için iç sesinizi dinleyin.
Sosyal yaşamınızda telaşlı veya izole hissettiğiniz birkaç haftadan sonra, bu hafta ilişkilerde ve bağlantılarda daha kolay olduğunu göreceksiniz. İş arkadaşlarınızla mutlu bir saat bile neşe getirir. Yönetici gezegeniniz Venüs, 16'sında, ortak kaynaklar sektörünüze taşınıyor ve borçların hafifletilmesi veya bir kredi başvurusu hakkında iyi haberler getiriyor. Bu genel olarak iyi hislere rağmen, bu ay çok şey yaşadınız, bu yüzden terapide veya bir arkadaşınızla kalpten kalbe bazı duyguları serbest bırakmak için de yer bıraktığınızdan emin olun.
Son birkaç haftadır hem bitmeyen yapılacaklar listesi olan hem de her şeyi yarına (ve ertesi gün ve ertesi güne) ertelemek için her zaman bir bahanesi olan kişi oldunuz. Bu hafta, şükürler olsun ki, nihayet bir adım atmak, işleri halletmek ve kendinizi ortaya koymak için bir teşvik hissediyorsunuz. Ama yine de halletmen gereken çok şey var. 17'sinde, yönetici gezegeniniz Merkür Yay burcuna geçerken, odak noktanız ilişki kurmaya kayıyor. Partnerinizi (veya iş arkadaşınızı) tabağınızdan biraz sorumluluk alması için nasıl tatlı bir şekilde konuşabilirsiniz?
Spor salonuna geri dönme zamanı, Yengeç bebeğim! Hem Venüs hem de Merkür günlük öğütme sektörünüze girerken, her şeyden çok arzuladığınız şey, ister günlük koşular, sabah meditasyonları, isterse haftalık sıcak yoga dersleri olsun, bir rutine geri dönmektir. Son birkaç hafta içinde endişelenmek için pek çok neden oldu, ancak sadece bir öğleden sonra yürüyüşü veya öğle yemeği saati olsa bile, vücudunuzu hareket ettirerek çok fazla rahatlama bulabilirsiniz. Bu aynı zamanda uyku programınızı sıfırlamak, ev ofisinizi toplamak veya yüz bakımı yaptırmak için harika bir hafta.
Aşk gezegeni Venüs, 16'sında, romantizm sektörünüze giriyor ve flört hayatınıza çok ihtiyaç duyulan bir destek getiriyor. 2022 senin için en seksi yıl olmadı Aslan. Ancak bu etki altında, uzun bir yazdan sonra saçlarınızı biraz açabilir ve aşk bölümündeki hayal kırıklıklarının düşmesini sağlayabilirsiniz. Bu aynı zamanda bir parti vermek veya yaratıcı pratiğinize dalmak için harika bir hafta. Yapmayı sevdiğiniz şeylere öncelik vermek, hayatınıza daha fazla neşe ve kolaylık getirir. Kendine iyi bak.