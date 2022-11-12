14-20 Kasım haftası burçları neler bekliyor? 14-20 Kasım haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

14-20 Kasım haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bu hafta daha sakin bir hafta bekliyor. Bir süredir devam eden sert iletişimler ve tatsız sürprizler biraz uzaklaştı. Kendinizi daha hafiflemiş ve özgür hissedeceksiniz. Geçtiğimiz günler ay boyunca hissedilen kafa karışıklığını, bunalımı ve belirsizliği başka bir huzursuz zirveye taşıdı. Bu etki, gelecek yılın başlarında etkisini sürdürecek, bu nedenle yavaşlamak ve hissettiğiniz endişe ve endişelerin muhtemelen geçici olduğunu hatırlamak en iyisidir. 14-20 Kasım haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak?

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.