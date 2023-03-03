14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi il kaç milletvekili çıkaracak? Kocaeli, Sakarya, Tunceli ve Bayburt'ta sayı değişti! Depremden etkilenen illerde ise...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılması beklenen 2023 seçimleri için hangi ilde kaç milletvekili çıkacağını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, sayıların Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 2022 yılı nüfus bilgileri esas alınarak hesaplandığı belirtildi. Türkiye'nin 81 ilinin toplamda 600 milletvekili çıkaracağı vurgulandı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın ilan ettiği 31 Aralık 2022 yılı nüfus bilgilerinin dikkate alındığı belirtilen karara göre, 18'den fazla milletvekili çıkaracak iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olarak kesinleştirildi. Kocaeli ve Sakarya'nın milletvekili sayısı birer arttı, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı birer azaldı. Kararda, deprem bölgesindeki milletvekili sayılarının değişmediği de görüldü. İşte tüm detaylar...