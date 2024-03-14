14 Mayıs'ı doğru bilmişti, 31 Mart yerel seçim anketi geldi! Son virajda hangi ilde hangi aday ve parti önde? SONAR Araştırma kurucusu 'Çok şaşırdım' diyerek açıkladı

Yerel seçimler için son viraja girilirken anket sonuçları da açıklanmaya devam ediyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere iki hafta gibi bir süre kalırken, vatandaşlar 'Hangi ilde hangi parti ve isim önde? İstanbul'da son durum ne?' sorularına yanıt arıyor. 14 Mayıs seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden anket şirketlerinden olan SONAR Araştırma, yerel seçim için yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını duyurdu. Seçimlere kısa bir süre kala gelen bazı sonuçlara çok şaşırdığını belirten SONAR Araştırma Şirketi kurucusu ve kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, Bolu'da açık ara Tanju Özcan'ın önde olduğunu ifade etti. Muğla'da da başa baş bir sonuç çıktığını söyleyen Bayrakçı; Manisa, Samsun, Aydın, Erzurum, Kocaeli, Samsun'un yanı sıra İstanbul'un ilçelerindeki son durumu aktardı.
Yapılan son seçim anketinin tek tek sonuçlarını değerlendiren Bayrakçı, şu ifadeleri kullandı:
Erzurum'da biraz rekor var. Mevcut belediye başkanı yüzde 70 gibi bir rekor oranla tekrar seçilecek. İYİ Parti 2. olacak. 8,8 gibi bir oranla. CHP de Erzurum'da 8.6'lık bir oy olacak.
Oyların geçen seçimine göre yükselişi ya da düşüşü, belediye başkanlarının şahsi başarılarını ifade ediyor.
Seçmen yerel seçimleri, iktidarın ekonomi politikalarını cezalandırma olarak da kullanır. Böyle bir yansıma yok. Zafer Partisi birçok yerde 5. veya 6. sıralara oturmuş durumda.
Kocaeli'de AK Parti adayı Tahir Büyük Akın 54,9, CHP Atasoy Bilgin ile 29,6 oranına sahip. Yine hatırlatmakta fayda var. Burada belediye başkanlarının kişisel başarısı büyük önem taşıyor. Tahir Bey siyaset kökenli de değil, akademisyen. Büyükşehir'de bir teveccüh var kendisine.