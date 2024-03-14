HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 14 Mayıs'ı doğru bilmişti, 31 Mart yerel seçim anketi geldi! Son virajda hangi ilde hangi aday ve parti önde? SONAR Araştırma kurucusu 'Çok şaşırdım' diyerek açıkladı

14 Mayıs'ı doğru bilmişti, 31 Mart yerel seçim anketi geldi! Son virajda hangi ilde hangi aday ve parti önde? SONAR Araştırma kurucusu 'Çok şaşırdım' diyerek açıkladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.03.2024 10:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçim sonuçlarını en yakın bilen anket şirketlerinden olan SONAR Araştırma, son yerel seçim anketini açıkladı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kısa bir süre kala 'Hangi ilde hangi parti ve isim önde? İstanbul'da son durum ne?' sorularına yanıt aranırken; Bolu, Muğla, Manisa, Samsun, Aydın, Erzurum, Kocaeli ve Samsun'un yanı sıra İstanbul'un ilçelerindeki son durum belli oldu. Anket sonuçlarını açıklayan Hakan Bayrakçı'nın 'Çok şaşırdım' ifadesi dikkat çekti.

Yerel seçimler için son viraja girilirken anket sonuçları da açıklanmaya devam ediyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere iki hafta gibi bir süre kalırken, vatandaşlar 'Hangi ilde hangi parti ve isim önde? İstanbul'da son durum ne?' sorularına yanıt arıyor. 14 Mayıs seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden anket şirketlerinden olan SONAR Araştırma, yerel seçim için yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını duyurdu. Seçimlere kısa bir süre kala gelen bazı sonuçlara çok şaşırdığını belirten SONAR Araştırma Şirketi kurucusu ve kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, Bolu'da açık ara Tanju Özcan'ın önde olduğunu ifade etti. Muğla'da da başa baş bir sonuç çıktığını söyleyen Bayrakçı; Manisa, Samsun, Aydın, Erzurum, Kocaeli, Samsun'un yanı sıra İstanbul'un ilçelerindeki son durumu aktardı.

Yerel Seçim 2024

SONAR ARAŞTIRMA'DAN SON SEÇİM ANKETİ

Yapılan son seçim anketinin tek tek sonuçlarını değerlendiren Bayrakçı, şu ifadeleri kullandı:

ERZURUM

ERZURUM

Erzurum'da biraz rekor var. Mevcut belediye başkanı yüzde 70 gibi bir rekor oranla tekrar seçilecek. İYİ Parti 2. olacak. 8,8 gibi bir oranla. CHP de Erzurum'da 8.6'lık bir oy olacak.

Oyların geçen seçimine göre yükselişi ya da düşüşü, belediye başkanlarının şahsi başarılarını ifade ediyor.

"BİRÇOK YERDE 5. VEYA 6. SIRAYA OTURMUŞ DURUMDA"

"BİRÇOK YERDE 5. VEYA 6. SIRAYA OTURMUŞ DURUMDA"

Seçmen yerel seçimleri, iktidarın ekonomi politikalarını cezalandırma olarak da kullanır. Böyle bir yansıma yok. Zafer Partisi birçok yerde 5. veya 6. sıralara oturmuş durumda.

KOCAELİ

KOCAELİ

Kocaeli'de AK Parti adayı Tahir Büyük Akın 54,9, CHP Atasoy Bilgin ile 29,6 oranına sahip. Yine hatırlatmakta fayda var. Burada belediye başkanlarının kişisel başarısı büyük önem taşıyor. Tahir Bey siyaset kökenli de değil, akademisyen. Büyükşehir'de bir teveccüh var kendisine.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi Manisa Aydın Bolu İstanbul Muğla Sonar araştırma Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıta bu gece çifte zam!

Akaryakıta bu gece çifte zam!

Fenomen hücrede kaldı gardiyandan su istedi! Yanıtla şoke oldu: "Senin kemiklerini kırarım"

Fenomen hücrede kaldı gardiyandan su istedi! Yanıtla şoke oldu: "Senin kemiklerini kırarım"

1 evde 2 bin 99 seçmen... Seçim yapılmadan tartışmalar başladı! 5 ilde şüpheli durum: İtirazlar reddedildi

1 evde 2 bin 99 seçmen... Seçim yapılmadan tartışmalar başladı! 5 ilde şüpheli durum: İtirazlar reddedildi

Tehdit niteliğinde atış tatbikatı!

Tehdit niteliğinde atış tatbikatı!

Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu kazadan sonra ilk kez görüntülendi!

Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu kazadan sonra ilk kez görüntülendi!

İmamoğlu "Erdoğan'ın bana köfte borcu var" diyerek anlatmıştı

İmamoğlu "Erdoğan'ın bana köfte borcu var" diyerek anlatmıştı

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.