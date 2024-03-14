14 Mayıs'ı doğru bilmişti, 31 Mart yerel seçim anketi geldi! Son virajda hangi ilde hangi aday ve parti önde? SONAR Araştırma kurucusu 'Çok şaşırdım' diyerek açıkladı

Yerel seçimler için son viraja girilirken anket sonuçları da açıklanmaya devam ediyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere iki hafta gibi bir süre kalırken, vatandaşlar 'Hangi ilde hangi parti ve isim önde? İstanbul'da son durum ne?' sorularına yanıt arıyor. 14 Mayıs seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden anket şirketlerinden olan SONAR Araştırma, yerel seçim için yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını duyurdu. Seçimlere kısa bir süre kala gelen bazı sonuçlara çok şaşırdığını belirten SONAR Araştırma Şirketi kurucusu ve kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, Bolu'da açık ara Tanju Özcan'ın önde olduğunu ifade etti. Muğla'da da başa baş bir sonuç çıktığını söyleyen Bayrakçı; Manisa, Samsun, Aydın, Erzurum, Kocaeli, Samsun'un yanı sıra İstanbul'un ilçelerindeki son durumu aktardı.



