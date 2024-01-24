15 dakikada etki ediyor, saatlerce kalıyor... İyi bir gece uykusu için gereken 5 şey! Dünyaca ünlü uzman açıkladı

Uyumak üzere yatağa geçtiğinizde hemen uykuya dalamamak ve saatlerce yatakta dönüp durmak oldukça rahatsız edici olduğu kadar, sağlığınız için de kötü. Araştırmalara göre; yeterince uyuyamama, obezite, kalp hastalığı ve tip 2 diyabet riskini artırıyor. Ancak bunun üstesinden gelebilmek için yapabileceğiniz 5 yöntem var. Üstelik hepsi de oldukça kolay. Dailymail'de yer alan habere göre; dünyaca ünlü uzman Profesör Russell Foster, uykuya dalmakta zorlananların yatmadan önce değiştirebileceği bazı rutinleri açıkladı.