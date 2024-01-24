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    4. 15 dakikada etki ediyor, saatlerce kalıyor... İyi bir gece uykusu için gereken 5 şey! Dünyaca ünlü uzman açıkladı

    15 dakikada etki ediyor, saatlerce kalıyor... İyi bir gece uykusu için gereken 5 şey! Dünyaca ünlü uzman açıkladı

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    24.01.2024 11:07 | Son Güncelleme:
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    Günümüzde pek çok kişi iyi bir gece uykusu çekememekten şikayetçi. Bu durum kişinin sosyal yaşamına etki ettiği gibi aynı zamanda sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle dünyaca ünlü uzman Profesör Russell Foster, iyi bir gece uykusu için kaçınılması gereken 5 şeyi açıkladı. Özellikle öyle bir şey var ki 15 dakikada etkisini gösterip, saatlerce vücutta kalarak uykusuzluğa neden olabiliyor. İşte bazı yanlış alışkanlıklarınızı değiştirip size daha iyi bir uyku sunacak o yöntemler...

    Uyumak üzere yatağa geçtiğinizde hemen uykuya dalamamak ve saatlerce yatakta dönüp durmak oldukça rahatsız edici olduğu kadar, sağlığınız için de kötü. Araştırmalara göre; yeterince uyuyamama, obezite, kalp hastalığı ve tip 2 diyabet riskini artırıyor. Ancak bunun üstesinden gelebilmek için yapabileceğiniz 5 yöntem var. Üstelik hepsi de oldukça kolay. Dailymail'de yer alan habere göre; dünyaca ünlü uzman Profesör Russell Foster, uykuya dalmakta zorlananların yatmadan önce değiştirebileceği bazı rutinleri açıkladı.

    İŞTE HIZLA UYKUYA DALABİLMENİZ VE KEYİFLİ BİR UYKU ÇEKEBİLMENİZ İÇİN YAPABİLECEKLERİNİZ

    Profesör Foster, 5 maddede daha kaliteli bir uyku için gerekenleri ve kaçınılması gereken rutinleri paylaştı.

    ÇOK FAZLA YEMEMEK (YA DA EN AZINDAN YATMA VAKTİNİZE ÇOK YAKIN YEMEYİN)

    ÇOK FAZLA YEMEMEK (YA DA EN AZINDAN YATMA VAKTİNİZE ÇOK YAKIN YEMEYİN)

    Teorik olarak, yatma vaktine çok yakın bir zamanda önemli bir şeyler yemek sizi gece uyanık tutabilir. Profesör Foster'a göre bunun nedeni, büyük bir yemeği sindirmenin vücudun sıcaklığını yükseltmesi ve bunun da uykuya dalmayı zorlaştırmasıdır.

    Vücudun sirkadiyen ritmi uykuyu düzenler. Bu sürecin bir parçası da, gece boyunca olduğu gibi, uykuya dalmadan önceki saatlerde de vücut ısısında hafif bir düşüş yaşanmasıdır. Yatağa girmeden hemen önce yemek yemek gibi bu süreci kesintiye uğratmak, uykuya dalmayı zorlaştırabilir ve uyku kalitesini düşürebilir.

    Profesör Foster, "Yemek baharatlıysa ve özellikle zenginse, bu durum ısıyı yükseltmek için daha kötü hale getirecektir" diyor. Yatmadan önce ağır bir yemek yemenin sindirim sorunları ve asit reflüsü riskini de artırdığını, yemekten hemen sonra uzanmanın daha yaygın olduğunu belirtiyor.

    Profesör Foster, birçok kişinin akşam yemeğinde büyük ve doyurucu bir yemek yeme hatasına düştüğünü, bunun da genellikle kahvaltıyı atlamanın ve küçük bir öğle yemeği yemenin sonucu olduğunu ve eve vardıklarında insanları 'aç' bıraktığını savunuyor. Bu durumun, akşamları şekerli yiyeceklere duyulan isteği artırıcı bir etkisi olduğunu ve hatta kilo alımına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    uykusuzluk uyku Kalp‎ alara
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