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15 temmuz 2016 tarihinde ne olmuştur, bu tarih Türk milleti için neden önemlidir?

14.07.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz 2016'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen darbe girişimi Türk siyasi tarihine kazındı. Darbe girişiminin tüm televizyon kanallarında duyulmasının ardından sokaklara dökülen halk darbecilere karşı mücadele ederek, darbe bertaraf edildi. Üzerinden geçen 5 yıl geçen darbede 251 vatandaşın şehit oldu. Peki 15 temmuz 2016 tarihinde ne olmuştur, bu tarih Türk milleti için neden önemlidir?

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) paralel yapılanması (PYD) tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimi gerçekleştirildi. Bu girişim ekseninde halkın sokağa dökülmesi ve birlik olması destansı bir mücadeleyi doğururken, 251 vatandaşın şehit oldu. Kahramanca mücadele gösterilen darbe girişimi ve halkın birlik olması nedeniyle 15 Temmuz darbe girişimi Türk siyasi tarihinde önemli bir yer edindi. Peki 15 temmuz 2016 tarihinde ne olmuştur, bu tarih Türk milleti için neden önemlidir? İşte merak edilen tüm detaylar...

15 temmuz 2016 tarihinde ne oldu?

Bundan tam 5 yıl önce 2016 tarihinde 15 Temmuz gecesi Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) örgütünün planladığı bir askeri darbe girişimi gerçekleştirildi. Haince bir darbe olarak nitelendirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrı yapmasının arından ülkenin dört bir yanında sokaklara çıkarak demokrasi nöbeti tutan vatandaşlar sayesinde darbe bertaraf edildi.

15 TEMMUZ 2016'DA NE OLDU?

15 TEMMUZ 2016'DA NE OLDU?
15 Temmuz darbe girişimi, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu bir grup asker tarafından yapılmaya çalışılan başarısız darbe girişimi olarak tarihe kazındı.

KÖPRÜLER KAPATILDI, SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ

KÖPRÜLER KAPATILDI, SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmi internet sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu ifade edilerek ülkede sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü jandarma tarafından kapatıldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve birçok milletvekilinin mecliste bulunduğu esnada F-16 savaş uçakları ile meclis üzerinde düzenlenen uçuş yapılarak parlamento dört kez bombaladı.

MECLİS BAMBOLANDI, BİRÇOK İSİM REHİN ALINDI

MECLİS BAMBOLANDI, BİRÇOK İSİM REHİN ALINDI
Ankara'nın Beştepe semtinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bombalama girişiminde bulunuldu ancak başarılı olamadılar. Öte yandan Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast girişiminde bulunuldu. Diğer yanda ise Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Çolak, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki, Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi ve Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal darbeciler tarafından rehin alındı.

CUMHURBAŞKINI ÇAĞRISI ÜZERİNE HALK MEYDANLARA DÖKÜLDÜ

CUMHURBAŞKINI ÇAĞRISI ÜZERİNE HALK MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
Yaşananlar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk'te FaceTime aracılığı ile gerçekleştirdiği bağlantıda vatandaşları darbeye tepki göstermek için meydanlara davet etti. Yapılan çağrının üzerine, Türkiye'nin dört bir yanında kadın, erkek ve çocuk demeden darbe karşıtı protesto ve yürüyüşler düzenlendi.
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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
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