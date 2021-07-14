15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki 15 Temmuz'da otobüs, metrobüs, metro ücretiz mi? 15 Temmuz otobüs, metrobüs, metro bedava mı? İşte ayrıntılar...

15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

Geçtiğimiz yıllarda resmi tatillerde ve bayramlarda toplu ulaşım, otoyol ve köprü geçişlerinde vatandaşlardan herhangi bir ücret talep edilmemişti.

15 Temmuz 2020'de İstanbul ve Ankara'daki toplu taşımalar ücretsizdi. Bu yıl toplu taşımaların ücretli olup olmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak 15 Temmuz 2021'de toplu taşımaların ücretsiz olacağı öngörülüyor.

OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? 12 Temmuz 2021'de gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı süresi boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını bildirdi.

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ankara-Niğde Otoyolu'nda da sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek" diye konuştu.