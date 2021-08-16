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  4. 16 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

16 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

16.08.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bugün yapılacak. Peki 16 Ağustos Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 16 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

Şans oyunu severler tarafından 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 16 Ağustos 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

16 AĞUSTOS PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen ve haftanın 3 günü gerçekleşen 16 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.
Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Cumartesi günü yapılmış ve şanslı rakamlar 2, 5 ,44, 64, 71, 80 ve 54 olmuştu.
Haftanın ilk çekilişi bugün saat 21:30'da gerçekleştirilecek Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.
16 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?
MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango

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