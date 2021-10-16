16 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

Her hafta gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçlarına Milli Piyango'nun internet adresinden erişim sağlanıyor. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

16 Ekim Cumartesi gerçekleştirilecek olan Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlayacak ve sonuçlar birkaç dakika içinde belli olacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.