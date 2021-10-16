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  4. 16 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

16 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

16.10.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, haftanın belirli günleri gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişini Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Her hafta gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçlarına Milli Piyango'nun internet adresinden erişim sağlanıyor. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA

16 Ekim Cumartesi gerçekleştirilecek olan Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlayacak ve sonuçlar birkaç dakika içinde belli olacak.
16 Ekim Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Çekiliş sonucu sorgulamak için Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresine erişim sağlayınız.
Çekilişi canlı izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango

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