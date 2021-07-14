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16 Temmuz resmi tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü iş var mı?

14.07.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz 2016 senesinde gerçekleşen hain darbe girişiminin yıldönümü olan 15 Temmuz günü sonrası 16 Temmuz'un da tatil olup olmadığı merak ediliyor. Özellikle 15 Temmuz resmi tatili ile Kurban Bayramı tatilinin birbirine yakın olması sebebiyle 11 günlük tatil olup olmadığı sorgulanıyor. Peki 16 Temmuz resmi tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü iş var mı? İşte ayrıntılar...

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü olan 15 Temmuz 2021 gününün resmi tatil olarak ilan edildiği biliniyor. Ancak 15 Temmuz resmi tatili ile bu sene Kurban Bayramı tatilinin birbirine yakın olması nedeniyle vatandaşlar "11 günlük tatil olacak mı?" sorusunu sorguluyor. Peki 16 Temmuz resmi tatil mi?

16 Temmuz resmi tatil mi?

Beşinci yıldönümünün yaşandığı 15-16 Temmuz 2016 askeri darbe girişimi Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak yazılmıştı.
Vatandaşlar 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, 16 Temmuz'un tatil olup olmadığını merak ediyor.
15 Temmuz tarihleri bilindiği üzere resmi tatil olarak ilan edilmişti. Dolayısıyla 15 Temmuz 2021 tarihinde de pek çok devlet, kamu kurumu ve kuruluşlar izinli olacak.
Ancak 16 Temmuz'un da tatil olup olmadığı merak ediliyordu. Bu soru da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ile yanıt bulmuş oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Kurban Bayramı tatili ile ilgili bir açıklama yaparak "Arife günü yarım gün, Salıdan Cuma'ya kadar tam gün tatildir. Pazartesi günü yarım günü tam gün idari tatil olarak belirledik. 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahı kadar sürecek tatile kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

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