18-24 Nisan haftası burçları neler bekliyor? 18 Nisan haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

18 Nisan haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını gerilim dolu bir hafta bekliyor. 18 Nisan haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Bu haftanın inişleri ve çıkışları var. Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

18 Nisan haftasında Merkür, iletişim gezegeninin ısrarcı, pratik ve bazen mükemmeliyetçiliğe eğilimli olduğu Boğa burcunda. Bu yerleşime sahip insanlar çok düşünceli olma eğilimindedir.

17'sinde ve 18'inde Merkür, tatlı Venüs ve yenilikçi Uranüs ile bağlantı kurarak karışıma sanatsal ilham ve beklenmedik partiler katıyor. Arkadaşlarınızla iletişim kurma havasındaysanız, aynı gün güneş güçlü Plüton'la karşı karşıya gelirken başkasının egosuna (veya kendi ihtişam sanrılarınıza) fazla kapılmamaya dikkat edin.