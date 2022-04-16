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18-24 Nisan haftası burçları neler bekliyor? 18 Nisan haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

16.04.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını 18 Nisan haftası neler bekliyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor.

18 Nisan haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını gerilim dolu bir hafta bekliyor. 18 Nisan haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Bu haftanın inişleri ve çıkışları var. Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

18 Nisan haftasında Merkür, iletişim gezegeninin ısrarcı, pratik ve bazen mükemmeliyetçiliğe eğilimli olduğu Boğa burcunda. Bu yerleşime sahip insanlar çok düşünceli olma eğilimindedir.

17'sinde ve 18'inde Merkür, tatlı Venüs ve yenilikçi Uranüs ile bağlantı kurarak karışıma sanatsal ilham ve beklenmedik partiler katıyor. Arkadaşlarınızla iletişim kurma havasındaysanız, aynı gün güneş güçlü Plüton'la karşı karşıya gelirken başkasının egosuna (veya kendi ihtişam sanrılarınıza) fazla kapılmamaya dikkat edin.

18 - 24 NİSAN HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ

KOÇ
Yakın geçmişe takılıp kalmayın. İşin içinden çıkmak için birçok yol var ancak görmüyorsunuz. İster sorumluluklardan kaçıyor olun ister derin bir iyileşme sürecinde olun... Daha az görülmek istiyorsunuz. Bazı şeyleri atlatmak için çok efor sarf ettiniz. Ama bu hafta gelgitler nihayet değişiyor ve bunu fark ediyorsunuz, evet, sen çok önemli birisin. Biraz övünmek için bu fırsatı kaçırmayın.

BOĞA

BOĞA
Partilere davetler, yaratıcı projeler için onaylar ve ikinci görüşme talepleri gelen kutunuza ulaştığında, yaptığınız tüm bu sosyal yardımlar nihayet bu hafta biraz çekiş kazanıyor. Yeniden hareket etmekten heyecan duyduğunuz kadar, kendinizi “doğru şekilde” tasvir etme konusunda da stresli hissediyorsunuz. İdealize edilmiş versiyonun, düşündüğün kadar mükemmel olmayabilir. Özgünlüğünüzün karmaşasında çok fazla güç var.

İKİZLER

İKİZLER
Bu hafta, perde arkasında pek çok işi tamamladığınızı göreceksiniz. Yeni oturma odası mobilyanızın fotoğraflarını paylaşmak istiyorsunuz, ancak süpürgelikleri derinlemesine temizlemek için zaman ayırırsanız çekimlerin daha iyi görüneceğini biliyorsunuz. Bitmeyen bir eziyet gibi hissettiren bir şeye kapılmış olsanız da tekrarlayan görevler sizi çok ihtiyaç duyulan bir meditatif duruma götürür. Gözünüzü ve zihninizi açık tutun.

YENGEÇ

YENGEÇ
“Bal ile sirkeden daha çok sinek yakalarsın” ifadesi kesinlikle bunun gibi bir hafta kadar yazılmıştır. Mesleki başarılarınız ve kişisel kazançlarınız bu hafta biraz kıskançlıkla karşılanıyor. Arkadaşlarınız olduğunu düşündüğünüz insanlar tarafından! Ana yola çıkın ve onları nezaketle geri çevirin. Olumlu bir tutum sergilemek, beklenmedik yollarla daha da fazla topluluk keşfetmenize yardımcı olur.

ASLAN

ASLAN
Güneşin bu ay Koç burcuna yaptığı yolculuk size seyahat, eğitim ve zihninizi genişletmenin diğer yolları için heyecan verici fırsatlar getirdi. İşte bu yüzden bu yazın “etki seyahati” trendi tam size göre. Her zaman başkalarını kolayca etkileyen biri oldun ama şimdi geliştirdiğin beceriler seni daha da göz korkutucu bir Kraliçe yapıyor. Bu hafta geri adım atmanızı ve yeni fikirleri günlük rutininize en iyi şekilde nasıl entegre edeceğinizi düşünmenizi gerektiriyor. Unutmayın: alışkanlıklara bağlı kalmak bir kendini sevme eylemidir.
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