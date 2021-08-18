18 Ağustos 2021 Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 18 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilirken, büyük çekiliş için geri sayım devam ediyor. Bir önceki çekiliş Pazar günü gerçekleştirilmişti. 18 Ağustos 2021 Çarşamba gününde, haftanın ilk Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Peki 18 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

18 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli piyango ve şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen ve haftanın 2 günü gerçekleşen 18 Ağustos Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak.

Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Pazar günü yapılmış ve 5+1 kazanan olmayıp, 5 kazanan 4 kişi 6.207,20 TL ikramiye kazanmıştı. Şanslı rakamlar ise 6,7,11,16,23,3 olup, joker 3 rakamı olmuştu.

Haftanın ilk çekilişi bugün saat 20:00 itibariyle gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

18 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu