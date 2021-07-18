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18 Temmuz Süper Loto sonuçları: 18 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

18.07.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şisal ve Millli Piyango ortaklığı ile gerçekleşen Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş devaö ediyor. Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak noter huzurunda gerçekleşen Süper Loto çekilişinde, kazanan numaranın sahibi önceki çekilişlerden devirli 4 milyon 987 bin liralık ödülün sahibi oluyor. Peki, 18 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Haftada 3 kez gerçekleşen Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günleri belli oluyor. Geçtiğimiz hafta devreden ikramiye ile birlikte bu haftaki toplam ödül 4 milyon 987 bin lira. Süper Loto ödülünün 5 milyonu aşması bekleniyor. Milli Piyango Online’dan canlı olarak takip edilebilen Süper Loto çekilişi saat kaçta?

Süper Loto saat kaçta çekiliyor?

Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30’da başlıyor. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri millipiyangoonline.com adresinden açıklanıyor. Çekiliş ise Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.
Bu haftanın kazanan numaralarının sahibi, geçtiğimiz çekilişlerden devreden 4 milyon 987 bin liralık ödülün sahibi oluyor.

Süper Loto çekiliş sorgulama nasıl yapılır?

Süper Loto çekiliş sorgulama nasıl yapılır?
Çekilişin hemen ardından www.millipiyangoonline.com adresinde yer alan sonuçlar sayfasından kazandıran numaralar ve kazananlar takip edilebiliyor.

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto nasıl oynanır?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir.
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Milli Piyango

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