18 Temmuz Süper Loto sonuçları: 18 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Haftada 3 kez gerçekleşen Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günleri belli oluyor. Geçtiğimiz hafta devreden ikramiye ile birlikte bu haftaki toplam ödül 4 milyon 987 bin lira. Süper Loto ödülünün 5 milyonu aşması bekleniyor. Milli Piyango Online’dan canlı olarak takip edilebilen Süper Loto çekilişi saat kaçta?