18 Temmuz Süper Loto sonuçları: 18 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Haftada 3 kez gerçekleşen Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günleri belli oluyor. Geçtiğimiz hafta devreden ikramiye ile birlikte bu haftaki toplam ödül 4 milyon 987 bin lira. Süper Loto ödülünün 5 milyonu aşması bekleniyor. Milli Piyango Online’dan canlı olarak takip edilebilen Süper Loto çekilişi saat kaçta?
Süper Loto saat kaçta çekiliyor?
Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30’da başlıyor. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri millipiyangoonline.com adresinden açıklanıyor. Çekiliş ise Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.
Bu haftanın kazanan numaralarının sahibi, geçtiğimiz çekilişlerden devreden 4 milyon 987 bin liralık ödülün sahibi oluyor.
Süper Loto çekiliş sorgulama nasıl yapılır?
Çekilişin hemen ardından www.millipiyangoonline.com adresinde yer alan sonuçlar sayfasından kazandıran numaralar ve kazananlar takip edilebiliyor.
Süper Loto nasıl oynanır?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir.