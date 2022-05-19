19 MAYIS MESAJLARI 2022 VE ATATÜRK FOTOĞRAFLARI! Resimli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

19 Mayıs mesajları ve Atatürk fotoğraflı kutlama sözleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla merak konusu oldu. Instagram, Facebook ve Twitter kullanıcıları gönderi paylaşımı için araştırmalarına hız verirken, WhatsApp kullanıcıları da sevdikleri, yakınları ve arkadaşlarına bu özel günün anlam ve önemini anımsatmak istiyor. Biz de en yeni 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları, sözleri ve resimlerini sizler için derledik. En yeni 19 Mayıs mesajları haberimizde...
19 MAYIS MESAJLARI 2022 VE ATATÜRK FOTOĞRAFLARI!
19 Mayıs 1919 Türkiye’yi aydınlatan güneşin ışığını yansıtıyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın ulusumuza kutlu olsun...
Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. ( K. Atatürk )19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
19 Mayıs günü, Yaşıyor kalbimizde, Atatürk güneş gibi, Her zaman içimizde. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
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