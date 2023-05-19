19 MAYIS MESAJLARI 2023! WhatsApp ve Instagram için coşkulu, yeni, güzel ve Atatürk resimli 19 Mayıs mesajları

Resimli 19 Mayıs mesajları resimli Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bitene kadar araştırılmaya devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele planlarıyla, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atmıştır. Biz de Atatürk’ün Samsun’a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı bu anlamlı günde WhatsApp ve Instagram'da paylaşımda bulunmak isteyenler için yeni, güzel ve Atatürk resimli 19 Mayıs mesajları ile sözlerini derledik. İşte resimli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları...
19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun.
19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun.
Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Gençliğini yaşayamamış bir neslin bize kanıyla canıyla bıraktığı mirası, sahip olduğumuz her şeyin temelinin atıldığı bu anlamlı günü bir bayram havasında kutlamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına saygı ve rahmetle...