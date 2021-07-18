19 Temmuz eczaneler açık mı? Bugün (19 Temmuz) eczaneler kaça kadar açık?

19 Temmuz Pazartesi gününün Arefe günü olması sebebiyle, vatandaşlar eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Eczaneye giderek ilaçlarını almak isteyen birçok kişi, arefe gününde eczaneleri çalışma saatlerini araştırıyor. Kurban Bayramı tatili, 20 Temmuz – 23 Temmuz tarihleri arasında idrak ediliyor. Peki bayram günlerinde ve arefe gününde eczaneler açık mı?