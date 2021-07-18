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19 Temmuz eczaneler açık mı? Bugün (19 Temmuz) eczaneler kaça kadar açık?

18.07.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı sebebiyle 19 Temmuz Pazartesi Arefe gününde eczanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Arefe gününde bazı yerler yarım gün çalışıyorken, bazıları ise tam gün boyunca hizmet vermiyor. Hal böyle olunca Arefe gününde eczanede işi olan vatandaşlar, eczanelerin açık olup olmadığını da araştırıyor. Peki 19 Temmuz eczaneler açık mı?

19 Temmuz Pazartesi gününün Arefe günü olması sebebiyle, vatandaşlar eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Eczaneye giderek ilaçlarını almak isteyen birçok kişi, arefe gününde eczaneleri çalışma saatlerini araştırıyor. Kurban Bayramı tatili, 20 Temmuz – 23 Temmuz tarihleri arasında idrak ediliyor. Peki bayram günlerinde ve arefe gününde eczaneler açık mı?

Arefe günü eczaneler açık mı?

19 Temmuz Arefe günü, öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle eczaneler öğleden sonra nöbetçi eczane şeklinde hizmet verecek.
Arefe gününde eczanelerin 12.30'a kadar açık olacağı belirtildi.
Yani 19 Temmuz Pazartesi günü öğleden sonra her mahallede en az bir açık nöbetçi eczane bulunacak.
En yakın eczaneye giderek, bulunduğunuz yerde hangi eczanenin nöbetçi olduğu öğrenilebilirsiniz.

19 Temmuz Arefe günü hastaneler açık mı?

19 Temmuz Arefe günü hastaneler açık mı?
Hastanelerde resmi tatil ve kamu çalışanlarına idari izin nedeniyle sadece acil bölümler açık olacak.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

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