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  4. 19 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 19 Temmuz 2021 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

19 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 19 Temmuz 2021 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

19.07.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. 19 Temmuz Pazartesi günü haftanın ilk On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşecek. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu oldu. Peki 19 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 19 Temmuz 2021 Pazartesi On Numara çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin merak ettiği On Numara çekilişi için az bir süre kaldı. Haftanın ilk On Numara çekilişi 19 Temmuz Pazartesi günü bu akşam yapılacak. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu haline geldi. Peki 19 Temmuz 2021 On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

19 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı?

Haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen 19 Temmuz On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.
Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Cuma günü yapılmış ve 10 bilen ise 3 kişi 144.773,35 liranın sahibi olmuştu. Şanslı rakamlar ise 3, 4, 5, 7, 8 ,9, 12,13 ,15, 18, 21 ,26, 27, 28, 40, 52 ,64 ,71, 72 ,74 ,77 ve 78 olmuştu.
Haftanın ilk çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.
19 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara

On Numara nasıl oynanır?

On Numara nasıl oynanır?
Şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir ya da birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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