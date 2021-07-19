19 Temmuz Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 19 Temmuz 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 19 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

19 Temmuz Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen ve haftanın 3 günü gerçekleşen 19 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Çumartesi günü yapılmış ve şanslı rakamlar 1, 5 ,6 ,43, 52, 55, 84 olmuştu.

Haftanın ilk çekilişi bugün saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.

19 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto