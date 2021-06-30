2. ve 3. doz BionTech aşısı ne zaman yaptırılır? BioNTech aşısının 2 dozu arasında ne kadar süre bulunmalı?

30 Haziran yani bugün düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakanı Koca aşı konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu."BioNTech aşısında 2 doz arası ne kadar süre olmalı?" sorusunu yanıtlayan Koca, ayrıca 3. doz ile ilgili önemli bir duyuru yaptı. Koca, kimlerin 3. doz aşı olabileceğini de açıkladı. Peki 2. ve 3. doz BionTech aşısı ne zaman yaptırılır, iki doz arası ne kadar süre olmalı, 3. dozda farklı bir aşı olunabiliyor mu? İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...

2. ve 3. doz BionTech aşısı ne zaman yaptırılır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran'da yani bugün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında aşılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

2. doz ve 3. doz BioNTech aşılarının ne zaman yaptırılacağı vatandaşlar tarafından merak konusuydu.

3. doz aşılamanın gerekliliğine karar verildi! Bakan Koca, 3. doz aşılama ile ilgili olarak "Bilim kurulu toplantısında 3. doz aşılamanın gerekliliği yönünde değerlendirmeler oldu." şeklinde konuştu.

3. doz aşı ne zaman yaptırılır? Bakan Koca "Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşların ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı olursa olsun 3. doz aşı olmasının faydalı olabileceğini kararlaştırdık. Sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlarımız yarından itibaren aşı randevusu alabilecektir." şeklinde konuştu. Yani 2. dozunu daha önceden olan 50 yaş üstü kişiler ve sağlık çalışanları yarından itibaren 3. doz aşı randevusunu alabilecek.