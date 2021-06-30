HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 2. ve 3. doz BionTech aşısı ne zaman yaptırılır? BioNTech aşısının 2 dozu arasında ne kadar süre bulunmalı?

2. ve 3. doz BionTech aşısı ne zaman yaptırılır? BioNTech aşısının 2 dozu arasında ne kadar süre bulunmalı?

30.06.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran yani bugün düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası aşı konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca, BioNTech aşısında 2 doz arası ne kadar süre olabileceğini açıkladı. Ayrıca 3. doz ile ilgili önemli bir bilgilendirme de yaptı. Peki 2. ve 3. doz BionTech aşısı ne zaman yaptırılır? BioNTech aşısının 2 dozu arasında ne kadar süre bulunmalı? 3. doz farklı bir aşıdan olsa olur mu? İşte ayrıntılar...

30 Haziran yani bugün düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakanı Koca aşı konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu."BioNTech aşısında 2 doz arası ne kadar süre olmalı?" sorusunu yanıtlayan Koca, ayrıca 3. doz ile ilgili önemli bir duyuru yaptı. Koca, kimlerin 3. doz aşı olabileceğini de açıkladı. Peki 2. ve 3. doz BionTech aşısı ne zaman yaptırılır, iki doz arası ne kadar süre olmalı, 3. dozda farklı bir aşı olunabiliyor mu? İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...

2. ve 3. doz BionTech aşısı ne zaman yaptırılır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran'da yani bugün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında aşılarla ilgili açıklamalarda bulundu.
2. doz ve 3. doz BioNTech aşılarının ne zaman yaptırılacağı vatandaşlar tarafından merak konusuydu.

3. doz aşılamanın gerekliliğine karar verildi!

3. doz aşılamanın gerekliliğine karar verildi!
Bakan Koca, 3. doz aşılama ile ilgili olarak "Bilim kurulu toplantısında 3. doz aşılamanın gerekliliği yönünde değerlendirmeler oldu." şeklinde konuştu.

3. doz aşı ne zaman yaptırılır?

3. doz aşı ne zaman yaptırılır?
Bakan Koca "Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşların ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı olursa olsun 3. doz aşı olmasının faydalı olabileceğini kararlaştırdık. Sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlarımız yarından itibaren aşı randevusu alabilecektir." şeklinde konuştu. Yani 2. dozunu daha önceden olan 50 yaş üstü kişiler ve sağlık çalışanları yarından itibaren 3. doz aşı randevusunu alabilecek.

İlk iki dozu BioNTech olanlar, 3. dozu farklı bir aşı olabilir mi?

İlk iki dozu BioNTech olanlar, 3. dozu farklı bir aşı olabilir mi?
Koca ilk 2 dozun ve 3. dozun farklı aşılardan olup olamayacağı ile ilgili "Vatandaşlarımız ilk 2 dozu hangi aşıdan yaptırmış olursa olsunlar, 3. dozu istedikleri aşıdan olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile 3. doz aşıyı yaptırabilirsiniz" şeklinde konuştu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Selin Ciğerci sere serpe! Siyah bikinisiyle nefes kesti

Selin Ciğerci sere serpe! Siyah bikinisiyle nefes kesti

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Ayşegül Çınar polise kafa atıp Sedat Peker'le tehdit etmiş

Ayşegül Çınar polise kafa atıp Sedat Peker'le tehdit etmiş

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Ülkede alarm veren gelişme

Ülkede alarm veren gelişme

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.