20 - 26 Haziran haftası burçları neler bekliyor? 20 Haziran haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

20 - 26 Haziran Haziran haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor. 20 Haziran haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Bu hafta burçlar için her şey daha kolay olacak. Herkesin üzerinde bir yaratıcılık bir neşe olacak. Venüs’ün bu haftaki hareketleri her burcu olumlu olarak etkileyecek gibi görünüyor. Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

20-26 HAZİRAN HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ Sizin için eve, köklerinize dönüş zamanı geldi. Son birkaç haftadır hem iş hayatında hem de özel hayatınızda projeler, etkinlikler ve çeşitli görüşmelerle yoğun bir tempoda geçti. Daha da yapılacak çok işiniz olsa da kendinize bir güzellik yapın ve kanepede hiçbir şey düşünmeden uzanın. Buna çok ihtiyacın var. Tüm yorgunluğuna rağmen görmek istediğin insanlar var. Dışarı çıkmak yerine eve davet etsene?

BOĞA Sahip olduğunuz tüm harika şeyler gözden geçirip, şükran duyacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Uzun yürüyüşler, kararları gözden geçirme ve gelecek planı... Partnerin veya arkadaşlarınla yapacağın uzun sohbetler önümüzdeki birkaç haftayı belirleyecek. Venüs'ün İkizler'e ve kaynaklar sektörünüze geçmesiyle ödemelerinize daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Savurganlık yapmayın, önümüzdeki birkaç hafta tutumlu olmakta fayda var.

İKİZLER Aşk ve güzellik gezegeni Venüs bu hafta burcunuza giriyor. Mevsiminiz sona eriyor olsa da, bu hafta sonu Yengeç arkadaşınızın doğum günü partisinde tüm dikkatleri üzerine çeken siz olabilirsiniz! Yaz gardırobunuz için yeni parçalar seçmek için bu özgüven artışını kullanın. Saçlarınızın rengini değiştirebilir, boyunu kısaltabilir veya yeni bir şeyler deneyebilirsiniz. Savurganlık yapmaya çok yatkınsın. Dikkatli olmakta fayda var.

YENGEÇ Öncelikle doğum gününüz kutlu olsun. Güneş burcunuza giriyor ve herkes doğum gününüz için büyük planlar peşindeyken siz tam tersini düşünüyorsunuz. Bu sene yaz tatili planınız dinlenme ve rahatlama üzerine. Arkadaşlarınız ayrıntılı bir ev partisi planlamanızı istiyor ve iş arkadaşlarınız kutlamak için bir ofis gezisine katılmaya hazır, ancak siz tek başınıza veya sevgilinizle basit bir inzivaya çekilmek istiyorsunuz. Başka birinin planına boyun eğmeden önce gerçekten ne istediğinizi düşünün.