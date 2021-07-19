20 Temmuz Trabzon, Erzurum, Kars bayram namazı saatleri! Trabzon, Erzurum ve Kars'ta bayram namazı kaçta okunuyor?

Kurban Bayramı 20 Temmuz'da başlıyor ve 23 Temmuz'da sona eriyor. Trabzon, Erzurum ve Kars'ta bayram namazı saatinin kaç olduğu merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde 81 ilin namaz saati yer aldı. İşte Trabzon, Erzurum ve Kars bayram namazı saatleri...
Trabzon, Erzurum ve Kars'ta bayram namazı kaçta kılınacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde açıklanan bilgilere göre Trabzon'da bayram namazı 05:41'te kılınacak.
Erzurum'da ise Kurban Bayramı namazı 05:37'te kılınacak.
Kurban Bayramı namazı Kars'ta 05:28'de kılınacak. Kurban Bayramı camilerde kılınabilecek.
İŞTE İL İL BAYRAM NAMAZ SAATLERİ
* ADANA 06:07
* ADIYAMAN 05:53
* AFYONKARAHİSAR 06:22
* AĞRI 05:30
* AKSARAY 06:09
* AMASYA 05:57
* ANTALYA 06:25
* ARDAHAN 05:28
* ARTVİN 05:32
* AYDIN 06:35
* BALIKESİR 06:31
* BARTIN 06:09
* BATMAN 05:42
* BAYBURT 05:40
* BİLECİK 06:21
* BİNGÖL 05:42
* BİTLİS 05:37
* BOLU 06:13
* BURDUR 06:25
* BURSA 06:25
* ÇANAKKALE 06:36
* ÇANKIRI 06:06
* ÇORUM 06:00
* DENİZLİ 06:30
* DİYARBAKIR 05:45
* DÜZCE 06:15
* EDİRNE 06:32
* ELAZIĞ 05:48
* ERZİNCAN 05:44
* ERZURUM 05:37
* ESKİŞEHİR 06:20
* GAZİANTEP 05:58
* GİRESUN 05:46
* GÜMÜŞHANE 05:43
* HAKKARİ 05:32
* HATAY 06:05
* IĞDIR 05:26
* ISPARTA 06:24
* KAHRAMANMARAŞ 05:59
* KARABÜK 06:08
* KARAMAN 06:15
* KARS 05:28
* KASTAMONU 06:03
* KAYSERİ 06:02
* KIRIKKALE 06:08
* KIRKLARELİ 06:29
* KIRŞEHİR 06:07
* KİLİS 06:00