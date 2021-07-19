20 Temmuz Trabzon, Erzurum, Kars bayram namazı saatleri! Trabzon, Erzurum ve Kars'ta bayram namazı kaçta okunuyor?

Kurban Bayramı 20 Temmuz'da başlıyor ve 23 Temmuz'da sona eriyor. Trabzon, Erzurum ve Kars'ta bayram namazı saatinin kaç olduğu merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde 81 ilin namaz saati yer aldı. İşte Trabzon, Erzurum ve Kars bayram namazı saatleri...