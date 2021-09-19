2021 ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı! İşte 2021 ALES soruları ve cevapları...

2021 ALES/2 bugün gerçekleşti. Sınavın ardından ALES soru ve cevaplarının yayınlanıp yayınlanmadığı araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından soru ve cevap anahtarı ile ilgili açıklama geldi. İşte 2021 ALES soruları ve cevapları...
ALES SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI MI?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı , ÖSYM tarafından 19 Eylül 2021 Pazar günü düzenlendi.
Sınavın tamamlanmasından sonra akademik kariyer hedeflemiş olan binlerce aday, ALES soru ve cevapları için bekleyişe başladı.
TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI!
ÖSYM, 2021-ALES/2 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlandığını açıkladı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:
''19 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 19 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.''
Okuyucu Yorumları 0 yorum