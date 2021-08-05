2021 AÖL ek sınav ve kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt yenileme başladı mı?

Açık öğretim lisesi kayıt yenileme tarihleri uzaktan lise öğretimi gören öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kayıt yenileme ve ek sınav tarihleri açıklandı. Peki 2021 AÖL ek sınav ve kayıt yenileme ne zaman?

AÖL ek sınav ve kayıt yenileme ne zaman?

Açık öğretim okuyarak lise öğrenimine devam eden öğrencilerin kayıt olduğu Açıköğretim Lisesi için ek sınav ve kayıt yenileme tarihleri merak ediliyordu.

Merakla beklenen kayıt tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış olan açıklamada 2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı ek sınavına yönelik kayıt yenileme işlemlerinin 9 - 13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği ifade edildi.

Ek sınav 16 - 20 Ağustos arası Ek sınavların ise 16 - 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında online şekilde yapılacağı açıklandı.