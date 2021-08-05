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2021 AÖL ek sınav ve kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt yenileme başladı mı?

05.08.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık öğretim okuyan öğrenciler tarafından AÖL kayıt yenileme ve ek sınav tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilgiyle takip edilen tarihler açıklandı. Ayrıca sınavların online şekilde yapılacağı bildirildi. Peki 2021 AÖL ek sınav ve kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt yenileme başladı mı? İşte ayrıntılar...

Açık öğretim lisesi kayıt yenileme tarihleri uzaktan lise öğretimi gören öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kayıt yenileme ve ek sınav tarihleri açıklandı. Peki 2021 AÖL ek sınav ve kayıt yenileme ne zaman?

AÖL ek sınav ve kayıt yenileme ne zaman?

Açık öğretim okuyarak lise öğrenimine devam eden öğrencilerin kayıt olduğu Açıköğretim Lisesi için ek sınav ve kayıt yenileme tarihleri merak ediliyordu.
Merakla beklenen kayıt tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış olan açıklamada 2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı ek sınavına yönelik kayıt yenileme işlemlerinin 9 - 13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği ifade edildi.

Ek sınav 16 - 20 Ağustos arası

Ek sınav 16 - 20 Ağustos arası
Ek sınavların ise 16 - 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında online şekilde yapılacağı açıklandı.
Ek sınava kayıt yenileyen bütün öğrenciler katılabilecek. Söz konusu ek sınav geçtiğimiz yıllarda, eğitim hayatına AÖL'de devam eden dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenlenmekteydi.
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Anahtar Kelimeler:
AÖL Milli Eğitim Bakanlığı
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