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  4. 2021 Endüstri Mühendisliği taban puanları! İşte 2021 Endüstri Mühendisliği başarı sıralaması...

2021 Endüstri Mühendisliği taban puanları! İşte 2021 Endüstri Mühendisliği başarı sıralaması...

29.07.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçlarının açıklanması sonrası öğrenciler tarafından üniversitelerin taban puanları merak ediliyor. 28 Temmuz'da açıklanan sonuçların ardından Endüstri Mühendisliği bölümünün de taban puanları ve başarı sıralaması merak konusu oldu. Peki 2021 Endüstri Mühendisliği taban puanları ne kadar? İşte 2021 Endüstri Mühendisliği başarı sıralaması...

Endüstri Mühendisliği bölümünün taban puanları ve başarı sıralaması öğrenciler tarafından araştırılıyor. Taban puanları ve başarı sıralaması üniversite tercihlerinde en çok araştırılan konulardan. Peki 2021 Endüstri Mühendisliği taban puanları ne kadar?

İşte 2021 endüstri mühendisliği sıralaması...

2021 YKS sınavı sonrası endüstri mühendisliği bölümü 2021 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları merak ediliyor.
Geçen yıla ait olan son yerleştirme puanları öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Haziran ayında gerçekleşen YKS sınavı 28 Temmuz günü açıklanmıştı. E

İşte 2021 yılı endüstri mühendisliği taban puanları...

İşte 2021 yılı endüstri mühendisliği taban puanları...
Endüstri mühendisliği bölümünde en yüksek taban puanı Koç Üniversitesi'ne ait. Koç Üniversitesi'nde İngilizce ve Tam Burslu olarak 538,90 puan ile endüstri mühendisliği okunabiliyor.
Kocaeli Üniversitesi'nde 428,91 taban puanı ile ve Üsküdar Üniversitesi'nde ise burslu olarak 425,253 puan ile endüstri mühendisliği okunabilmekte.
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