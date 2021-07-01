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2021 Kurban Bayramı ne zaman? Bu sene Kurban Bayramı hangi gün idrak edecek?

01.07.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslümanlar 2021 yılı Kurban Bayramı için beklemeye koyuldu. Ramazan Bayramı'nın ardından yaklaşan Kurban Bayramı için bir aydan daha az bir süre kaldı. Bayram için yapılan hazırlıklar da başladı. Vatandaşlar "Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün?" sorularını merak ediyor. Peki kurban ibadetinin gerçekleştirileceği 2021 Kurban Bayramı ne zaman? Bu sene Kurban Bayramı hangi gün idrak edecek? İşte yanıtı...

2021 yılı Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Müslümanlar "Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün?" sorularını merak edip sorgulamaya koyuldu. Bu sene Temmuz ayında idrak edecek olan Kurban Bayramı'nın tarihi en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Peki 2021 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı sonrasında vatandaşlar yaklaşan Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geleceğini merak etmeye başladı.
Arefe günü de merak edilen tarihlerden biri. Kurban Bayramı Arefe günü bu sene 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe denk gelecek.
Bu sene Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz 2021'de idrak edilecek. Kurban Bayramı 2. günü 21 Temmuz Çarşamba, 3. günü 22 Temmuz Perşembe, Kurban Bayramı 4. yani son günü ise 23 Temmuz Cuma gününe denk gelecek.

Kurban ibadetinin anlamı nedir?

Kurban ibadetinin anlamı nedir?
Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey manasına gelen kurban ibadeti; dinî bir terim anlamında, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet amacıyla, belirli şartları taşımakta olan hayvanı usûlüne uygun biçimde kesmeyi ve bu amaç doğrultusunda ibadet için kesilen hayvanı anlatır.
Ayrıca kurban bayramında kesilmiş olan kurbana udhiyye, hacda kesilmekte olan kurbanlara ise hedy denmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

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