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  4. 2022 bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS başvurusu 2022 ne zaman bitiyor? İşte E Okul bursluluk sınavı başvuru formu ve başvuru şartları!

2022 bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS başvurusu 2022 ne zaman bitiyor? İşte E Okul bursluluk sınavı başvuru formu ve başvuru şartları!

13.05.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınavı (İOKBS) başvurularının ne zaman biteceği öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. Bu kapsamda 2022 bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS başvurusu 2022 ne zaman bitiyor? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte E Okul İOKBS başvuru formu ve başvuru şartları...

Bursluluk sınavı başvuruları 21 Nisan Perşembe günü başladı. Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden okul müdürü tarafından elektronik ortamda onaylanması ile gerçekleştirilecek. İOKBS yani İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları MEB takvimine göre 13 Mayıs'ta bitiyor. Peki bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS başvurusu 2022 ne zaman bitiyor? Sınava ilişkin detaylar haberimizde...

2022 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Bursluluk sınavı 4 Eylül 2022 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Sınavlar, tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

İOKBS BAŞVURUSU 2022 NE ZAMAN BİTİYOR?

İOKBS BAŞVURUSU 2022 NE ZAMAN BİTİYOR?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’a göre; 4 Eylül’de yapılacak sınava başvurular, 21 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
Sınava kılavuzda aktarılan koşullara uyan Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilir. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvurularını tamamlayabilir. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.
Bakanlık tarafından yayımlanan 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de gerçekleştirilecek.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak, -Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak, Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,
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sınav Milli Eğitim Bakanlığı
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