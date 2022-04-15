2022 EMEKLİ BAYRAM ikramiyesi belli oldu mu? Ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi?

2022 emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar, yükselen enflasyon verilerine göre bu sene zam yapılıp yapılmayacağı ya da hesaplara yatacak miktarın ne kadar olacağı konusunda da araştırma yapmaya başladı. 2022 emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? Ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...