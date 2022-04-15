2022 EMEKLİ BAYRAM ikramiyesi belli oldu mu? Ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi?

2022 emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar, yükselen enflasyon verilerine göre bu sene zam yapılıp yapılmayacağı ya da hesaplara yatacak miktarın ne kadar olacağı konusunda da araştırma yapmaya başladı. 2022 emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? Ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...
2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU MU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emekli ikramiyesine değinmedi. 2022 emekli bayram ikramiyesine dair henüz zam haberi yapılmadı.
2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ramazan Bayramı ikramiyesinin 25-30 Nisan'da hesaplara yatırılması bekleniyor. Öte yandan yeni emekli olan vatandaşların da ikramiyeden yararlanacağı biliniyor.
2022'nin ilk ikramiyesi bu ay verilecek. Ödemelerden dul ve yetimler ile yeni aylık bağlananlar da faydalanabilecek.
Ayrıca SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeme yapılacak.
Öte yandan SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
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